El gobierno local lleva a los juzgados el pago al Observatorio de Aguas de Cádiz con el PP

Los cuatro representantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz en el Consejo de Administración y en la Fundación Aguas de Cádiz han denunciado en el juzgado de instrucción el pago de 42.000 euros de la empresa municipal al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social en la Empresa durante la etapa de la presidencia del actual concejal y portavoz del PP, Ignacio Romaní.

En una nota, el presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, ha afirmado que "Ignacio Romaní aún no ha aclarado el pago por parte de la empresa municipal de 42.000 euros al Observatorio de Responsabilidad Social que dirigía el director de su propia tesis cuando estaba al frente de la sociedad, como tampoco han aclarado los trabajos que según dicen los papeles y las facturas se realizaron por parte del Observatorio en beneficio de la empresa municipal y del que no existe constancia en Aguas de Cádiz".

De la Fuente ha recordado que "el propio Romaní tuvo la oportunidad de explicarse en la comisión de investigación creada para tal efecto, pero prefirió boicotear y obstaculizar el desarrollo normal de esta comisión queriendo ser juez y parte, algo que no tiene sentido alguno".

El presidente de Aguas de Cádiz ha subrayado que "ante los continuos obstáculos y ante la falta de explicaciones sobre el pago de 42.000 euros, hemos cumplido con nuestra obligación de llevarlo ante la justicia y presentar la denuncia pertinente".

A juicio de De la Fuente, "ante una situación así no vale ni amenazar y amedrentar como suele hacer el PP, una práctica más común de una organización criminal que de un partido político, ni ponerse de perfil, ni cerrar vías jurídicas por miedo a Romaní, como ha hecho el PSOE para no salpicarse y porque no querían implicarse".

Finalmente, el presidente de Aguas de Cádiz ha asegurado que se trata de "una denuncia bien argumentada y documentada, con la seriedad que corresponde".