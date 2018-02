Más de medio centenar de personas se concentran en el lugar donde murió una mujer 'sintecho' la pasada semana en Cádiz

Publicado 13/02/2018 18:01:45 CET

CÁDIZ, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de personas, convocadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), se han concentrado en la tarde de este martes en el Balneario de la Palma en Cádiz, donde una mujer de 41 años, 'sintecho', falleció la pasada semana.

En la concentración se ha dado lectura a un manifiesto, donde tras recordar que la mujer había nacido en El Puerto de Santa María y tenía dos hijos, han expresado el "dolor y la solidaridad" con la familia de la mujer.

No obstante, los convocantes también han manifestado su "rabia, porque ya son muchas, demasiadas, las personas que están muriendo en la calle en Cádiz".

"Algo está pasando para que mueran tantas criaturas que tenían toda la dignidad que deben tener todas las personas", han señalado en el manifiesto, que ha reclamado "que se analicen cuáles son las circunstancias que provocan que haya tantas personas que pierden la vida en nuestras calles".

En este sentido, Apdha ha manifestado que "no se puede echar sobre las espaldas de la Policía Local la información sobre los recursos a las personas sin hogar, porque lo que hace falta no es sólo información, sino sobre todo atención en la calle, con un equipo de profesionales multidisciplinar que se dijo que se iba a plantear, pero del que no se sabe nada".

"Es verdad que se toman algunas medidas, como la del Palillero que no sabemos que recursos dispone ni que resultados pueda tener, pero que son ciertamente insuficientes, pero sigue sin haber un plan de conjunto, un plan integral que, de solución a las personas sin hogar en la ciudad de Cádiz", ha señalado el manifiesto, que ha concluido recordando "la labor directa y desinteresada de algunos colectivos en esta ciudad, que acompañan, dan calor y apoyan a estas personas".