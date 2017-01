Susana Díaz: "Nos vamos a levantar en condiciones de volver a ganar muy pronto"

Actualizado 28/01/2017 16:31:17 CET

ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ), 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado que el PSOE tiene "una fuerza enorme" y está "convencida" de que "nos vamos a levantar muy rápido y en condiciones de volver a ganar muy pronto" unas elecciones generales.

Así lo ha indicado Díaz en la clausura de unas jornadas para celebrar el 130 aniversario de la agrupación socialista de la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules. Con anterioridad al acto, a preguntas de los periodistas sobre si presentará su candidatura a la Secretaría General del PSOE, ha dicho que "ahora no toca eso", sino "saber qué queremos hacer con España y cómo el PSOE puede ser útil a España".

Díaz ha defendido que hay que "salir fortalecidos con un proyecto ganador que una a los socialistas y que sea un proyecto autónomo, sin complejos y dispuesto a recuperar la confianza".

Tras reflexionar que "hace nueve años que no ganamos las elecciones en este país", ha resaltado que los ciudadanos "merecen que el PSOE, cuanto antes, ofrezca ese proyecto potente que piense en los ciudadanos" y que sea "un proyecto ganador de todos los socialistas".

En su intervención, Díaz ha señalado que, como ocurre en las familias y entre los amigos, en el PSOE se discute, pero "cuando se discute entre compañeros luego se sale fortalecido". En su opinión, el PSOE tiene que reconocer los errores para no repetirlos y, además, "cuando nos entretenemos en ocultar los fallos no ponemos en valor los aciertos".

Y es que, según ha resaltado, el PSOE tiene "una hoja de servicio enorme a este país", destacando en este punto el papel fundamental de los socialistas como arquitectos de la educación pública, la sanidad pública, las pensiones o la Ley de la Dependencia. Ha dicho que todo ello hay que reivindicarlo, pero también hay que seguir dando pasos para mejorarlo.

Díaz ha argumentado que "la derecha quiere que nos resignemos, que pensemos que nada puede ir a mejor" y eso es lo que pasó en los comicios generales de diciembre de 2015 y de junio del pasado año. El PSOE está en la oposición porque "un presidente indolente fue capaz de ganarnos y bien en las urnas", ha enfatizado.

En este sentido, ha señalado que "le hicimos el juego a la derecha" y también a "los de Podemos que querían galopar sobre la indignación de los ciudadanos". Por ello, el PSOE tiene que "volver a ilusionar" y a explicar que "es posible y que se puede vivir mejor" cuando el PSOE se pone "a trabajar unido por los ciudadanos".

Así, ha defendido que "lo que el PSOE hizo en Andalucía tiene que conseguirlo también en España porque la gente lo merece y lo necesita", al tiempo que ha subrayado la responsabilidad de los andaluces en la tarea de "volver a levantar este partido".

AÑO DE CONGRESOS

Aunque ha dicho que el del PP es "un paripé" y que Podemos está centrado en "sillones", este es "año de congresos de todos los partidos" y, en su opinión, "quien lo haga bien gana las elecciones y quien lo haga mal las va a perder".

Por ello, el PSOE tiene en su próximo congreso "una oportunidad para fortalecernos" y para volver a "recuperar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos". "Llevamos mucho tiempo entretenidos en debates simplistas" y los socialistas tienen ahora "la responsabilidad y la obligación de que a la gente le vaya mejor".

Ha insistido en la necesidad de "volver a poner al PSOE gobernando en este país como estamos gobernando en Andalucía" para mejorar las cosas y "ganar a la derecha". Díaz ha apuntado, además, que "no nos van a acomplejar los que traen soluciones fáciles para problemas muy difíciles", máxime teniendo en cuenta que "cuando han tenido la oportunidad de cambiar las cosas no lo han hecho" y, por ello, "no nos van a dar lecciones".

Finalmente, la dirigente socialista ha dicho que "o se está con los ciudadanos o se está contra ellos" y el PSOE va a seguir peleando para "devolver la ilusión a la gente" y conseguir que viva mejor. Por ello, ha dicho que "no caben los complejos" en esta etapa y ha animado "mirar al futuro desde la esperanza" y a "hacer honor a la historia del PSOE".