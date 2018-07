Experta en arteterapia defiende su utilidad contra el estrés y para abordar el Alzheimer o el síndrome de Down

Publicado 16/07/2018 17:51:16 CET

LA RÁBIDA (HUELVA), 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La experta en terapia psicocorporal e integrativa en Espacio Movimiento Río Abierto España y profesora de arteterapia, Inmaculada Castro, ha defendido este lunes en los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) la utilidad de la arteterapia contra el estrés para abordar el Alzheimer o el síndrome de Down.

Con motivo de su participación en el seminario 'Arteterapia para la gestión emocional', Castro ha explicado a Europa Press que la arteterapia es muy eficaz para patologías relacionadas con el estrés, sobre todo porque "la mayoría de las enfermedades empiezan con el estrés interno".

Una de las principales herramientas de la arteterapia es el movimiento expresivo porque, según ha relatado, "a través de la música o el arte se logra que podamos sacar todas las emociones negativas, que no nos sirvan en este momento y crear espacios nuevos para poder abrir nuevas más limpias".

En este sentido, la ponente ha explicado que, a través de la expresión interna e individual --no se trata de hacer algo bonito o decorativo--, "se pone voz y expresión a lo que se tiene dentro". También ha añadido que "la mayoría de las veces, el problema es que no se escucha al cuerpo ni a uno mismo", lo que genera un desconocimiento que provoca que no se puedan cambiar determinados problemas porque se ignora su existencia.

Por otro lado, ha destacado que la enseñanza de la arteterapia se está expandiendo y está presente en hospitales, colegios, institutos o universidades, al punto que ya hay másteres en arteterapia y enseñanzas de posgrado en universidades como la de Huelva.

La docente ha concluido alertando de que en la actualidad "se mira constantemente hacia fuera", especialmente por el uso de los teléfonos móviles o de las tecnologías, pero considera que sin embargo "es fundamental tener también una mirada más hacia dentro, explorarse, conectar consigo mismo y, de alguna manera, liberarse".