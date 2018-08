El PSOE critica el "cinismo" del PP al pedir concesiones de regadíos en el Condado (Huelva) que "dejaron caducar"

Publicado 20/08/2018 20:01:57 CET

HUELVA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha tildado de "cinismo" al Partido Popular por criticar el corte del suministro de agua superficial para el riego de explotaciones agrícolas del Condado y exigir al nuevo Gobierno central que dé una solución "urgente" a este problema cuando, a juicio de los socialistas, "es el propio PP, durante su etapa en el Gobierno, el que dejó caducar estas concesiones a los agricultores de la zona, el pasado 31 de marzo, sin aprobar previamente el trasvase de 15 hectómetros cúbicos de agua al Condado".

Así lo ha manifestado el secretario de Organización de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Pepe Fernández, quien ha destacado que "es el nuevo Ejecutivo socialista el que está trabajando en una solución para los agricultores de la zona, tal y como saben los propios regantes", por lo que "es el colmo del cinismo, una tomadura de pelo y una desvergüenza que venga ahora el PP a exigir nada ni a erigirse como el defensor de los agricultores del Condado, a quienes les ha dado la espalda durante los casi ocho años que ha estado gobernando este país", según ha informado el partido en una nota.

Fernández ha recordado que "ha sido a raíz de que el PP saliera de la Moncloa y perdiese el control del Congreso de los Diputados cuando la Ley de Trasvase pudo tramitarse en las Cortes", tras lo que la norma, que "tuvo que ser remitida por el Parlamento de Andalucía ante la inacción del PP", recibió el visto bueno por parte del Pleno del Congreso, "por lo que es ahora cuando por fin los agricultores del Condado empiezan a ver la luz al final del túnel", ha continuado el socialista.

Así, Fernández ha trasladado a los agricultores del Condado que "con el PSOE tienen la garantía de contar con un aliado a sus justas reivindicaciones, que son las mismas reivindicaciones que hemos venido demandando los socialistas desde el principio", ha subrayado, al tiempo que ha recriminado al PP "que nunca haya apostado por los agricultores del Condado cuando ha podido hacerlo y salga ahora en su defensa cuando los problemas los está solucionando otro".

En cualquier caso, el socialista ha expresado que "no le sorprenden las declaraciones realizadas por el diputado nacional Carmelo Romero", pues "a esto es a lo que nos tienen acostumbrados en el PP de Huelva desde que salieron de la Moncloa". Fernández ha ejemplificado las últimas manifestaciones realizadas por este partido sobre el Chare de Lepe, en las que "exigían al nuevo Gobierno que lleve a cabo unos accesos que si no están construidos aún es porque el PP no cumplió lo único que tenía que hacer, que era construir los accesos mientras la Junta construía el hospital".

"Parece que en el PP piensan que los onubenses somos tontos y que no saben lo que ha ocurrido en esta provincia durante el mandato del PP, que ha sido el peor momento de la democracia para esta tierra", ha concluido.