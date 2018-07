Andalucía defiende una financiación que garantice los servicios públicos y la "igualdad" entre ciudadanos

Actualizado 19/07/2018 18:57:56 CET

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha defendido la necesidad de que las comunidades tengan una financiación que garantice los servicios públicos y, además, la "igualdad" entre todos los ciudadanos de nuestro país. "Estos servicios tienen que estar bien financiados garantizando la igualdad de todos los ciudadanos de nuestro país", ha apuntado, al tiempo que ha insistido en que esa es la "expectativa" de Andalucía.

Arellano se ha pronunciado así a su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tiene previsto fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para las comunidades autónomas durante los próximos tres años (2019-2021). El consejero ha manifestado que afronta la reunión desde la "expectativa" ante las acciones del nuevo Gobierno.

"Esperamos conocer en detalle las nuevas líneas de actuación planteando un posicionamiento con las mismas reclamaciones que el Gobierno andaluz ha mantenido estos cuatro años de manera nítida y clara", ha dicho el consejero, quien ha añadido que la Junta permanecerá a la "expectativas" de como "el nuevo Gobierno va a ir dando respuesta" a las peticiones que las comunidades le van a ir planteando.

El consejero ha querido dejar claro que acude a la reunión desde su posición de consejero de la Junta pero también en representación del Parlamento de Andalucía y de su planteamiento sobre la reforma de la financiación autonómica. Una propuesta que es "ampliamente" respaldada por la cámara y por la sociedad civil andaluza que coincide en que "es necesario plantearse un nuevo modelo de financiación autonómica".

Sin embargo, ha apuntado que, a la vez que se aborda una nueva financiación hay que hacer un "diagnóstico de la urgencia de trabajar para resolver asuntos inmediatos" como por ejemplo el del déficit o la regla de gasto que este jueves se va a tratar en el CPFF. Estos dos asuntos "tienen que ver con el aumento de recursos del sistema" para que las comunidades puedan "prestar como es debido los servicios que tienen asignados legalmente".

Preguntado por la ausencia de Cataluña en el consejo de este jueves, el consejero no se ha pronunciado al respecto porque, según ha dicho, no conocía los "detalles de la cuestión". Sin embargo, sobre la posibilidad de que el Gobierno inicie diálogo bilateral con Cataluña sobre financiación, Arellano ha dicho que no considera "correcta" la vía bilateral para "negociar esta cuestión".

El consejero ha explicado que cuando se habla de un sistema como el de financiación de las comunidades es "responsabilidad de todos", además de su definición, el hecho de que este garantice la "igualdad para todos los ciudadanos de nuestro país". "Todo el mundo debe estar sentado para hablar de lo que es fundamental en la estructura política de nuestro país", ha zanjado.