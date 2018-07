CEA constituye el Consejo Empresarial de Andalucía para promover el liderazgo y el reconocimietno social de la empresa

Publicado 10/07/2018 14:46:36 CET

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha constituido este martes el Consejo Empresarial de Andalucía, órgano consultivo de

carácter interno, para impulsar el libre mercado, la competitividad de la economía andaluza y el reconocimiento del papel vertebrador de la empresa en la sociedad como creadora de empleo, riqueza y bienestar social, fortaleciendo además una imagen positiva de la gran empresa en Andalucía.

En el acto de constitución han participado el presidente de la CEA, Javier González de Lara, y sus vicepresidentes, así como la tesorera de la Confederación y las empresas que forman parte del Consejo. Asimismo, también han asistido la presidenta de la Junta, Susana Díaz; el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios; el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, y el consejero de Empleo, Javier Carnero.

El Consejo Empresarial de Andalucía está integrado por 45 empresas miembros de la Confederación, de las cuales han asistido a su constitución 40 de ellas. Entre todas suman 40.000 millones de euros anuales en facturación y más de 97.000 empleos, representando el 25 por ciento del PIB de la Comunidad Autónoma.

Entre esas empresas están representadas aquellas que tienen un mayor vínculo con la organización, una mayor aportación a la economía andaluza, una posición estratégica o tractora en su actividad y aquellas que cuentan con una especial singularidad y potencialidad, especialmente en los ámbitos relativos a innovación e internacionalización. Asimismo, también se han tenido en cuenta criterios de dimensión, representatividad territorial y sectorial, y el género de sus

máximos representantes.

El presidente de CEA, Javier González de Lara, ha señalado que la constitución de este Consejo se inscribe en el gran Pacto por la Empresa en Andalucía que propuso en su toma de posesión tras su reelección como Presidente. A este respecto explicó que una de las principales tareas de este órgano consultivo es lograr que "la sociedad reconozca a la empresa sin tener que acudir a sus apellidos, sin eufemismos".

"Queremos --dijo-- una sociedad pro empresarial para situar a la empresa en el centro de la toma de decisiones, que es la posición social que le corresponde".

El presidente de CEA manifestó que el objetivo de este Consejo es "fortalecer una imagen positiva de la empresa en Andalucía, para que quién nos gobierne, sea de la administración territorial que sea, mantenga una actitud de sensibilidad hacia quienes creamos empleo de manera intensiva, pues en muchas ocasiones se pospone la necesidad

de la empresa, a la oportunidad política".

Por tal motivo, "hemos asumido que es nuestra responsabilidad cambiar esa percepción social de la empresa y lograr una mayor comprensión para la misma". "Mejorar nuestra imagen, facilitar un clima más favorable, ése es nuestro objetivo y nuestra responsabilidad" por lo que en esa línea se inscribe "nuestra convicción en la función social de la empresa y en su impulso".

Javier González de Lara ha manifetado que espera un mejor tratamiento normativo para las empresas, especialmente en la normativa ambiental; una mayor comprensión e interés hacia la adquisición de dimensión por las empresas; y un mayor grado de inversión pública, al igual que una mejor financiación para la Comunidad Autónoma Andaluza, entre otras

muchas cuestiones.

El presidente de CEA ha explicado que el Consejo Empresarial de Andalucía será un Foro para el encuentro de las grandes compañías que operan en nuestra región. "Nuestro objetivo --añadió González de Lara-- no es constituir ni una organización, ni un 'think thank', ni un lobby, sino construir dentro de CEA un mensaje que ayude a propiciar un cambio sobre la percepción global que se tiene de la empresa, para seguir contribuyendo al bienestar de todos".