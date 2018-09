Cs cree que Susana Díaz tiene más “prisa” que Sánchez y evitará que las elecciones andaluzas coincidan con generales

Publicado 17/09/2018 12:12:40 CET

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha mantenido que en Andalucía todo apunta a que habría adelanto electoral, pero, según ha dicho, esto no se produciría a la vez que unas elecciones generales porque, entre otras cosas, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tiene más "prisa" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Ella tiene unas prisas que Sánchez no tiene", ha dicho.

Marín se ha pronunciado así este lunes en declaraciones a los medios al ser preguntado por las últimas afirmaciones de Sánchez en las que no descarta que se adelanten las elecciones generales en caso de que "prime el conflicto y no el acuerdo". Sobre si eso podría significar que las elecciones andaluzas y las generales coincidan, Marín ha asegurado que Susana Díaz "haría todo lo posible porque no fuera así".

Para el líder de la formación naranja en Andalucía, la presidenta de la Junta no estaría dispuesta a que "Sánchez viniera a hacer campaña a la vez que en Andalucía", algo que, en caso de Ciudadanos no pasaría. "Cuando vienen Albert Rivera e Inés Arrimadas, Ciudadanos suma, pero Díaz va a alejarse de cualquier posibilidad de hacer coincidir unas elecciones autonómicas y unas nacionales porque Sánchez no le suma mucho", ha señalado.

En este punto ha afeado que el presidente el Gobierno esté "agarrado a su sillón" y "dispuesto a hacer cualquier cosa" porque "es lo que sigue demostrando". Para Marín, el presidente Sánchez está "con sus socios" el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con los que "quiere subir impuestos y romper España". "A Susana Díaz no le interesan esas cosas de cara a una campaña electoral en Andalucía", ha defendido.

Así las cosas, Marín considera que en la comunidad andaluza "los acontecimientos se están precipitando" y "todo hace pensar en un adelanto electoral inminente", pero "todavía queda trabajo por delante" porque esta semana está pendiente la creación de la comisión de investigación de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe) y otros aspectos como la composición del orden del día del próximo pleno que "podría ser el último de la legislatura".

Sin embargo, ha abogado por estar "centrados" en el trabajo que queda por hacer y en los proyectos de ley "importantes" que tienen que salir adelante mientras las fuerzas políticas "esperan" a que el Gobierno andaluz convoque esos comicios.

"Es una situación que no beneficia a nadie, nuestro deseo es que la legislatura se pudiera agotar porque hay unos presupuestos de 2018 que en materia de inversión se han ejecutado sólo el 38 por ciento", ha argumentado, Marín, quien ha insistido en que convocar ahora las elecciones podría significar una "paralización de la economía", pero Ciudadanos "está preparado" para afrontar las urnas cuando sea.

MORENO "SE EQUIVOCA"

Por otro lado, preguntado por las manifestaciones del presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, en las que el popular asegura que el adelanto electoral es un pacto entre el PSOE y Ciudadanos, Marín ha dicho que Moreno "se ha equivocado muchas veces esta legislatura" y ahora "se equivoca una vez más". Además, ha sugerido que el dirigente del PP debería "estar centrado en la gestión y en el trabajo diario" en lugar de "equivocándose" hilando el adelanto electoral con un acuerdo PSOE-Ciudadanos.

Con todo, Marín ha remachado que la decisión del adelanto electoral es "del PSOE o de la presidenta" y que, de producirse, será en base a "los intereses del PSOE de huir de un calendario judicial que se les viene encina" y de los sondeos que, según ha afirmado, a los socialistas "no le son favorables". Además, ha recordado que cuando el PSOE "dijo que no estaba dispuesto a cumplir con los acuerdos que firmó con Ciudadanos, cerró la puerta a que la legislatura continuase con normalidad".

Una vez se hayan producido esas elecciones en Andalucía, Marín ha avisado de que "no habrá mayorías" y "las fuerzas políticas que se entienden como constitucionalistas", que son a su juicio PP, PSOE y Ciudadanos, "tendrán que ponerse de acuerdo" porque es "normal" que las fuerzas que defienden un mismo modelo de Estado "sean capaces de debatir", pero también de "cumplir".

"Cuando no se cumple es difícil tener confianza", ha dicho Marín, quien ha insistido en que "la confianza es difícil de ganar pero fácil de perder" y, en el caso del PSOE "por sus incumplimientos", para ciudadanos los socialistas ahora "tienen poca credibilidad".