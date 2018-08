José Mujica destaca el potencial de la "comunidad" de España y América Latina con base en la lengua común

Publicado 21/08/2018 22:03:40 CET

LA ZUBIA (GRANADA), 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Uruguay y hasta hace pocos días senador de ese mismo país José Mujica ha agradecido este martes en La Zubia (Granada) "el afecto por todas partes" que siente cada vez que viene a España, un país que, tras la República, "resembró cultura" en América Latina, continente con el que conforma "una comunidad que anda por el mundo" con base en la lengua común, y que está "viva" de cara al futuro.

José Mujica ha hecho estas reflexiones tras recoger el Premio Internacional de Poesía en El Laurel que organiza el Ayuntamiento de este municipio del área metropolitana de Granada, en una acto que ha contado con la asistencia del alcalde de La Zubia, Antonio Molina (Ganemos), y en el que ha sido presentado por el director del ciclo de poesía y música organizado estos días en el pueblo, Pedro Enríquez.

Para Mujica, "está pendiente de formar la nación" que, más allá de fronteras, tenga como base el español. "Hablamos parecido y sentimos parecido a pesar de la enorme distancia", ha advertido el expresidente de Uruguay, para agregar: "no seremos nadie en el mundo que viene si algún día no encontramos una forma de estar juntos".

Se ha referido a "las dos Españas, que han convivido siempre", y ha subrayado que "si no cambia la cultura no cambia nada, por más grande que sea el cambio material", advirtiendo así del poder que tiene el elemento cultural para el propio sistema político y económico. "Nunca vamos a tener un mundo mejor si no luchamos en nuestro ser interior por ser mejor", ha indicado José Mujica.

Ha recordado sus primeros años como aficionado a la poesía y como "joven raro que se enamoraba" y se ha declarado deudor de la poesía de la Generación del 98, advirtiendo de la importancia que en su carrera política han tenido estas "nostalgias culturales".

En el acto, al que asisten también la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, el presidente de la Diputación, José Entrena, o el coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, entre otros, está prevista la lectura de poemas por Maram Al-Masri, de Siria, Jenaro Talens, de Cádiz, y el rapero Ose, de Barcelona.

La música la pone el grupo de Amparo Sánchez, Amparanoia, actuando como músico invitado el violinista Antonio André-Requena, de la Orquesta Filarmónica de París.