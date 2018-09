Junta defiende que ofrece a docentes del CAD un contrato que "les permita seguir compaginando su labor con su carrera"

Publicado 19/09/2018 13:07:56 CET

Vázquez explica que la nueva Ley de Contratos del Sector Público "obliga a cambios" y anima a presentarse a la convocatoria pública

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha comparecido este miércoles en la Comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía, donde ha defendido el modelo del Centro Andaluz de Danza (CAD), dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc), y ha dicho que la Junta ofrece a los docentes del CAD un contrato que "les permita seguir compaginando su labor con su carrera artística".

En respuesta a una pregunta de Podemos sobre la situación de los trabajadores del CAD, Vázquez ha explicado que la nueva Ley de Contratos del Sector Público es la que obliga a hacer una serie de cambios a los contratos que hasta la fecha se venían haciendo en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc) para contratar los servicios docentes del Centro Andaluz de Danza.

Estos profesores son profesionales que intervienen en distintos festivales, hacen giras con sus propias producciones y están integrados en sociedades mercantiles o son autónomos. De hecho, compatibilizan esta tarea con las exigencias de sus compañías y espectáculos propios, nacionales o internacionales.

"Por esto, los profesores del CAD son contratados mediante un contrato administrativo de servicios, que es el que hace compatible su labor artística con su valiosa aportación al Centro Andaluz de Danza", ha añadido.

Además, el consejero ha explicado que, para el último trimestre del año, los profesores han suscrito un contrato de servicios, aceptando las condiciones y el régimen jurídico establecido, y que la AAIICC está trabajando en la documentación técnica necesaria para licitar el servicio de docencia en materia de danza mediante convocatoria pública para cubrir las plazas a partir de diciembre.

"Por la propia naturaleza del centro, por sus objetivos y por el tipo de formación que queremos ofrecer a los alumnos", sus docentes tienen que encontrarse en activo como bailarines y coreógrafos en compañías y producciones de danza, para "aportar mejor que nadie su experiencia práctica, real, diaria y cotidiana en una compañía de baile a nuestros alumnos", ha señalado Vázquez.

El titular de Cultura ha defendido que el Gobierno andaluz cumple "de manera fiel y rigurosa" con la legislación laboral y ha señalado que "no cabe otro modelo de contratación, y si alguien quiere recurrir a los tribunales está en su derecho".

"Hemos negociado con los trabajadores y no ha sido posible el acuerdo, pero no tiramos la toalla. Siempre tenemos la mano tendida al acuerdo. Estamos muy satisfechos con el trabajo de los profesores y deseamos que se presenten a la convocatoria pública. Queremos profesionales que vuelquen sus experiencias a los alumnos", ha asegurado Vázquez.

El titular de Cultura ha querido manifestar "el máximo respeto a la labor formativa que han desarrollado y están desarrollando estos profesionales". "Desde la Consejería de Cultura garantizamos que el Centro Andaluz de Danza mantendrá su oferta formativa y los niveles de calidad y excelencia a los que nos tiene acostumbrados", ha afirmado.

"El CAD lleva más de dos décadas haciendo una extraordinaria labor de formación, impulsando la carrera de muy buenos profesionales de la danza, y ha tenido y tiene un papel decisivo en la creación y desarrollo del tejido profesional de la danza en Andalucía", ha concluido Vázquez.

Por su parte, la diputada de Podemos Lucía Ayala ha subrayado que desde su creación, el CAD fue un centro "pionero y único", pero que, sin embargo, "se ha ido debilitando progresivamente", y ha lamentado la existencia de profesores que "están trabajando desde hace doce años como empleados del centro" y que "ahora han denunciado ante los tribunales por fraude en su contrato".

Así, señala que estos docentes "denuncian concatenación de contratos temporales, que se les obliga a darse de alta como autónomos, que no se les reconoce su labor estable en el tiempo en el CAD, que no tienen derecho a vacaciones ni a bajas y que no reciben paga extra", toda vez que critica que "se establezca el salario de manera arbitraria y que el convenio colectivo no se cumpla por ninguna parte".

PODEMOS VE "LAGUNAS" EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CAD

Además, asegura que estos docentes "lo único que han conseguido, tras la celebración de una reunión de mediación, es empeorar las condiciones, con una reducción de sueldo sin previo aviso, una bajada del tiempo de contrato y amenazas veladas de que se puede prescindir de ellos", y subraya que lo que piden "es reconocidos como indefinidos no fijos y regular su situación laboral, ya que son en la práctica trabajadores por cuenta ajena".

Por último, Ayala ha afirmado que el funcionamiento del Centro Andaluz de Danza "tiene muchas lagunas y una notoria falta de transparencia", por lo que sugiere al consejero "que se replantee su función en general y recupere el espíritu con el que nació".