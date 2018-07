Junta niega "perjuicio" por el examen de Matemáticas en Selectividad y dice que "no adoptarán medidas extraordinarias"

Publicado 21/06/2018 14:57:46 CET

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, ha señalado que la Comisión Interuniversitaria "no ha detectado ningún perjuicio" por la errata detectada en el examen de Matemáticas II

de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), antigua Selectividad, y que "no se adoptará ninguna medida extraordinaria".

En respuesta a una pregunta planteada en el Pleno del Parlamento por el Grupo Socialista, Gálvez ha añadido que, por el contrario, "las personas que optaron por la opción que tenía, en un principio, mal el enunciado han tenido una nota ligeramente superior a la media".

Además, durante su intervención ha recordado que han sido 42.000 los jóvenes andaluces que se han matriculado en Selectividad, "cuyos resultados estamos a punto de conocer" y "seguramente serán muy buenos", añade la consejera.

Así, ha añadido, respecto a la prueba de Matemáticas II, que "se ha verificado desde la Consejería que se avisó a todos los alumnos durante el examen corrigiendo el error sobre la marcha, y también nos consta que se han presentado formalmente los escritos de protesta oportunos".

Igualmente, ha recordado que desde la Consejería se solicitó el mismo día un informe de la Universidad de Córdoba, que controlaba este año la prueba, y "nos dicen desde la Comisión Interuniversitaria, que una vez analizado los resultados, no se ha detectado ningún perjuicio, por el contrario, las personas que optaron por la opción que tenía en principio mal el enunciado han tenido una nota ligeramente superior a la media".

En este sentido, Gálvez añade que "se ha notificado por parte de las universidades que no se adoptará ninguna medida extraordinaria". No obstante, recuerda que "es un derecho del estudiantado poder formular las alegaciones oportunas si no están de acuerdo con su nota".