Las tormentas en Córdoba provocan daños en 3.000 hectáreas de olivar y viña en Montilla (Córdoba)

Actualizado 21/08/2018 13:06:31 CET

CÓRDOBA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas registradas en la tarde de este lunes en la provincia de Córdoba han provocado graves daños en 3.000 hectáreas de olivar y viña de la localidad cordobesa de Montilla, según ha informado Asaja en un comunicado.

En concreto, ha detallado que, de esas 3.000 hectáreas, el 80 por ciento ha sido de olivar y el 20 por ciento restante de viñedo, las cuales se han visto gravemente afectadas por las fuertes lluvias y, especialmente, el pedrisco que se originó sobre las 17,30 horas en este término municipal, donde cayeron unos 30 litros de agua por metro cuadrado.

Así las cosas, dicha situación ha provocado que la producción de olivar para esta campaña haya sufrido, según Asaja, "grandes destrozos", por lo que puede verse "mermada considerablemente", junto con la de uva, en esta zona.

El pedrisco, que ha afectado a unas 500 hectáreas de viña y unos 500.000 kilos de uva, ha ocasionado, además, que este martes se haya parado la recolección del fruto.

Asimismo, Asaja ha recomendado valorar individualmente "la posibilidad de contratar el seguro ya que supone un instrumento recomendable en situaciones desfavorables para el campo". Además, ha afirmado que "en los casos en los que el nivel de aseguramiento sea muy bajo porque la línea de seguro no funcione adecuadamente, no debe servir el seguro de excusa a la administración para no pagar daños".