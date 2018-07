Los bomberos del Aljarafe ven "un paso adelante" la doble salida pero insisten con las plazas pendientes

Actualizado 29/06/2017 19:38:30 CET

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plantilla del servicio de salvamento y extinción de incendios de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe ha valorado que la institución haya aprobado la instauración de la doble salida en el parque de Mairena, desde el 1 de julio al 15 de septiembre. Los bomberos reconocen que tal extremo cumple una de sus demandas, pero recuerdan que el "déficit" de personal continúa, con lo que reclaman avances en la creación de las nuevas plazas acordadas.

David Rico, portavoz de la plantilla de los bomberos del Aljarafe, ha manifestado a Europa Press que la mencionada medida, que se traduce en dos dotaciones listas para cubrir emergencias simultáneas desde el parque de Mairena, mediante horas extraordinarias, satisface "una de las peticiones" del colectivo de bomberos, que entre marzo del año pasado y febrero de este año protagonizó una huelga de celo, precisamente en demanda de más recursos humanos.

"Es un paso adelante en cumplimiento del acuerdo", ha dicho, rememorando el pacto alcanzado en febrero de este año entre los bomberos y la Mancomunidad, para poner fin a la mencionada huelga de celo. Aquel acuerdo incluía, sobre todo, la creación de 19 plazas para que la plantilla contase con un total de 66. No obstante, también incluía medidas como la ahora aprobada.

Y dado que la Mancomunidad no ha contado aún con una autorización como tal por parte de la Subdelegación del Gobierno, para crear las nueve plazas cuya convocatoria había sido fijada para este mismo año según dicho acuerdo, Rico ha reconocido que los responsables de la institución comarcal, "han hecho lo que han podido" en ese aspecto. No obstante, ha reclamado buscar las fórmulas para avanzar en la convocatoria de las citadas plazas, así como que la doble salida en el parque de Mairena no sea una medida "temporal", sino permanente.