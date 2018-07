Susana Díaz garantiza que no habrá imputados en las listas del PSOE-A y pide "respeto" para Aguayo, Ávila y Vallejo

Publicado 26/01/2015 15:25:15 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha garantizado este lunes que en las listas de su partido a las próximas elecciones autonómicas "no va a haber ningún imputado" y ha pedido "respeto" para los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Francisco Vallejo, incorporados por los socialistas como nuevos miembros de la Diputación Permanente del Parlamento.

Díaz se ha pronunciado de este modo durante la rueda de prensa en la que ha anunciado el adelanto electoral al próximo 22 de marzo al ser preguntada por la decisión del PSOE de incluir en la Diputación Permanente del Parlamento a los exconsejeros 'preimputados' en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE).

"En las listas del PSOE no va a haber ningún imputado. Y el hecho de que yo plantease en un momento determinado, y lo mantengo, que no iba a mantener en el Parlamento a ninguna persona que fuera imputada por un delito me acarreó algunos problemas y algún malestar en el seno de mi partido", ha recordado la jefa del Ejecutivo andaluz, que ha pedido "respeto" porque "en estos mmentos no hay ningún parlamentario en Andalucía que esté imputado por un delito y ocupe un escaño en la Cámara".

Díaz ha aprovechado para adelantar que las listas electorales del PSOE-A "se conocerán muy pronto, en cuestión de días" y contarán "con talento, esfuerzo y representarán lo mejor que el PSOE va a ofrecer al conjunto de los ciudadanos".