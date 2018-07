Una treintena de vecinos de Carmona y Estepa reciben las ayudas de la Junta para rehabilitar sus viviendas

Actualizado 26/01/2015 17:34:43 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35 vecinos de los municipios sevillanos de Carmona y de Estepa han recibido las nuevas ayudas para la rehabilitación de viviendas de la Consejería de Fomento y Vivienda, unas ayudas que superan los 220.000 euros.

En este marco, el alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha detallado en un comunicado la entrega de nuevas ayudas a 22 vecinos de la localidad para la rehabilitación de sus viviendas, dentro del programa público de la Consejería de Fomento y Vivienda, con el que colabora el Ayuntamiento de Carmona. En concreto, estas ayudas públicas superan los 126.000 euros y permitirán una inversión total de 245.000 euros para 22 proyectos de rehabilitación en viviendas de distintas zonas de Carmona.

Las ayudas están dirigidas a vecinos que no superen unos ingresos mínimos, que sean residentes en las viviendas objeto de la rehabilitación y siempre que el presupuesto de cada actuación no supere los 18.000 euros para obras que mejoren la seguridad estructural del inmueble y los 12.000 euros para actuaciones de conservación y mejora que no afecten a las viviendas.

Las subvenciones suponen el 50 por ciento del presupuesto de las obras, pero si la personas promotora de la obra tiene más de 65 años las ayudas pueden alcanzar hasta el 70 por ciento del presupuesto de ejecución material. En el caso de este paquete de ayudas, las subvenciones han ido desde los 1.200 euros hasta los 9.000 euros por proyecto. Asimismo estas obras de rehabilitación tendrán un efecto positivo sobre el empleo, puesto que generará puestos de trabajo directos e indirectos.

Por su parte, en Estepa se han entregado a 13 vecinos, con ayudas por importe de 91.946 euros. Estos proyectos pertenecen a la segunda fase en Estepa de los Proyectos de Rehabilitación Autonómica P-2009, según informa el Ayuntamiento estepeño en un comunicado.

Así, el alcalde de Estepa, Miguel Fernández, ha entregado estas ayudas y ha detallado que la mayoría de los casos han sido subvencionados al cincuenta por ciento, lo que supone un total de inversión en empresas de construcción de la zona de 223.515,38 euros.

Tras la entrega de estos expedientes de ayuda, los 13 beneficiarios se han reunido con técnicos de la Delegación Territorial de la Vivienda para solventar cuantas dudas puedan surgir.