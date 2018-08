El actor Carlos Iglesias estrena en Tarazona 'Hermanas'

Actualizado 16/08/2018 16:43:08 CET

TARAZONA (ZARAGOZA), 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XV Festival de Cine de Comedia 'Paco Martínez Soria' ha acogido este miércoles, 15 de agosto, el estreno de 'Hermanas', el primer cortometraje que dirige el actor Carlos Iglesias. Además, el actor Fernando Ramallo presentó la película 'Casi 40', una comedia romántica dirigida por David Trueba.

Conocido por su papel de Benito en la serie de televisión 'Manos a la obra' y por las películas '1 franco, 14 pesetas', 'Ispansi' y '2 francos, 40 pesetas', Iglesias debuta ahora como director de cortos con un trabajo en el que comparte escena con su hija Paula.

"Necesitaba rodar, no he sido capaz de levantar un proyecto más ambicioso que tengo, y me surgió la posibilidad de hacer un corto. Nunca lo había hecho, me pareció buena idea, hablé con mi equipo y nos pusimos de acuerdo para hacerlo en un fin de semana", ha comentado Iglesias, un fijo del Festival de Tarazona donde obtuvo el Premio del Público con dos de sus películas.

En apenas diez minutos 'Hermanas' habla de la hija única y consentida de una familia burguesa que no consiente que la hija de su asistenta búlgara, sin Seguridad Social, se haga pasar por ella para recibir tratamiento médico. Una historia escrita por el propio Carlos Iglesias, que "tenía entre manos hacía tiempo", según ha explicado el actor, quien ha añadido que "tiene un fondo social aunque con final feliz".

Además de Iglesias, a la sesión de cortos de este miércoles en el Teatro Bellas Artes se han sumado los trabajos de Caye Casas y Albert Pintó, directores de 'R.I.P.', y el de Alfonso Díaz, autor de 'El atraco'. Asimismo, se han proyectado los cortos 'Zombie time', 'El duelo', 'Bombón helado', 'Croquetas para el ministro', 'P.J.', 'Etiqueta negra' y 'Aprieta, pero raramente ahoga'.

Por otra parte, el actor Fernando Ramallo ha vuelto a Tarazona tras varios años de ausencia para presentar la película 'Casi 40', una comedia romántica dirigida por David Trueba en la que comparte protagonismo con Lucía Jiménez. Una 'road movie' por la España interior que relata el reencuentro entre dos viejos amigos de la juventud que se debaten entre sus deseos, ambiciones y expectativas frustradas.

"Lo que contamos es la actitud de dos personas frente a los 40, una cantante retirada y mi personaje que se inventa unas giras para ver lo que pasó con aquel amor que tuve con ella hace años", ha detallado Ramallo. Una comedia romántica con algo de drama que se llevó un premio del jurado del Festival de Cine de Málaga.

RECTA FINAL

El Festival de Tarazona encara su recta final con más proyecciones. La programación de este jueves dará comienzo a las 19.00 horas con una nueva sesión del certamen nacional de cortometrajes de comedia. Esta vez el público podrá ver 'El origen', 'Sonríe', 'Maridaje', 'Sí, quiero', 'Vete', 'Todas tus cosas', 'El círculo', 'Seattle' y 'Una noche con Juan Diego Botto'.

Por la noche, alrededor de las 22.30 horas, se entregará el Premio Tarazona y el Moncayo al actor Gabino Diego. Seguidamente se pasará 'Jefe', sexto título del certamen de largometrajes y ópera prima del director Sergio Barrejón.

El certamen está organizado por el Ayuntamiento de Tarazona y patrocinado por la Fundación Ibercaja y la Comarca de Tarazona y el Moncayo. Asimismo, cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).