Aragón exige que el déficit se incremente hasta el 0,4% para las Comunidades en 2019

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha exigido este jueves que el objetivo de déficit se incremente en tres décimas para las Comunidades autónomas, del 0,1 al 0,4 por ciento del PIB en 2019, dado que son "las que más gasto público tenemos del conjunto de las Administraciones".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación, tras asistir al balance de gestión del tercer año de legislatura del Gobierno PSOE-CHA y antes de viajar a Madrid para participar esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, reunión en la que se va a abordar la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para las Comunidades para el periodo 2019-2021 y la propuesta de creación de un grupo de trabajo para la coordinación de la tributación propia de las autonomías.

Gimeno ha indicado que Aragón defenderá en el CPFF la posición "que siempre hemos mantenido". "Se nos ha anunciado que Bruselas está dispuesto a establecer nuevos objetivos de déficit para el año que viene y la cuestión es muy clara: si Bruselas ha concedido una expansión del objetivo de déficit de cinco décimas para el año que viene para el conjunto de Administraciones españolas", Aragón desea que "la mayor parte de esa expansión de los objetivos de déficit se asigne a las Comunidades autónomas, porque somos las que más gasto público tenemos del conjunto de las Administraciones".

Sin embargo, "la propuesta que hemos escuchado hasta ahora no va en esa dirección", sino que el Gobierno central plantea incrementar en dos décimas para 2019 los objetivos de déficit para las Comunidades, del 0,1 del PIB al 0,3, un aumento "insuficiente".

"Como mínimo, Aragón va a exigir tres décimas, una décima más que dentro de las cinco --que propone Bruselas-- significaría la mayoría para las Comunidades autónomas, pero eso no es suficiente" y el consejero aragonés propondrá, incluso, llegar a las cuatro décimas, lo que supondría 35 millones adicionales por décima.

INGRESOS

Gimeno ha advertido de que "hablar de déficit y no hablar de ingresos sería un error porque ambas cosas definen un presupuesto, el presupuesto de 2019 está condicionado por eso y Aragón, como todas las Comunidades, no va a consentir que se nos produzcan ingresos por once meses de IVA y no por doce y que al Estado se le produzcan ingresos por trece meses de IVA y no por doce".

"No pude ocurrir ahora que Aragón y las Comunidades tengan once meses de ingresos por razones que nada tienen que ver con las Comunidades, sino por decisiones del Estado, que ha retrasado el pago del IVA en las grandes empresas, que antes lo pagaban hasta el día 10 de diciembre y ahora pueden pagarlo hasta finales de mes, lo que da lugar a unos ajustes de contabilidad que producen efectos negativos".

Ha expresado su confianza en que antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal se produzcan contactos que permitan "mejorar los mensajes" porque, en caso contrario, tal y como se encuentran los planteamientos "será muy difícil el acuerdo".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y TRIBUTOS

Por otra parte, Gimeno se ha referido a la posible creación de una comisión que analice la propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica. Ha deseado que "no se pare la discusión sobre el sistema" de financiación y lamentando la decisión de Cataluña de no acudir a la reunión del CPFF para hablar de estas cuestiones.

Otro de los asuntos que se abordarán es la coordinación en las tributaciones del conjunto de las Comunidades autónomas. "Parece razonable", ha dicho Gimeno, al observar que ya "venimos defendiendo la armonización fiscal no solo para el impuesto de sucesiones, también para otros como patrimonio" o los impuestos medioambientales.