El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena solicitará la apertura del Monasterio durante Semana Santa

Publicado 21/03/2018 13:53:45 CET

HUESCA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena solicitará la apertura del Monasterio de esta localidad oscense durante las vacaciones de Semana Santa, tras conocer la decisión de cerrar sus puertas durante estos días a las visitas e impedir la posibilidad de conocer la exposición de los 95 bienes recuperados.

El cierre del Monasterio afectaría a todos los días festivos, es decir, desde el 29 de marzo al 1 de abril. Una decisión que choca directamente con el interés por dar a conocer la exhibición de todas las obras del Monasterio, tras la incorporación de los últimos 44 bienes que fueron recuperados el 11 de diciembre y que estaban retenidos en Cataluña. Esas 44 piezas se han sumado a las 51 obras que llegaron en julio del 2016.

El alcalde de Villanueva de Sijena, Ildefonso Salillas, se ha mostrado contrario a la decisión de cerrar durante los días de Semana Santa. "Choca y bastante porque antes de tener los bienes las visitas al Monasterio se podían realizar y ahora no. El espacio museístico no molesta a nadie", ha dicho tajante.

Por ello, el Ayuntamiento de Villanueva va a reclamar la apertura de estas dependencias en los días festivos. El alcalde ha insistido en que las obras se muestran en los antiguos dormitorios, que tienen una entrada independiente y que están alejados de los espacios de culto. "Espero que esta situación se pueda arreglar, esto no beneficia a nadie, porque estamos hablando de que en unas vacaciones no se pueda visitar un lugar que se ha habilitado para ello".

Salillas ha recordado que existe un convenio entre las administraciones y las religiosas del Monasterio para la apertura del mismo y que, tras la incorporación de todas las obras, las visitas pasaron de realizarse los viernes, sábados y domingos a sólo viernes y sábados.

"En el convenio está Turismo de Aragón, Patrimonio, Comarca de los Monegros y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena. Lo firmamos el año pasado y en él se contemplan las visitas viernes, sábado y domingo y no se habla nada de Semana Santa, que no estaba excluida del convenio, con lo cual me ciño al convenio y veo que no se cumple", ha sentenciado.