La FABZ exige un único proceso de votación de los Presupuestos Participativos en septiembre

Publicado 20/06/2018 18:24:47 CET

ZARAGOZA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha exigido un único proceso de votación de los Presupuestos Participativos durante el mes de septiembre para "garantizar" el correcto funcionamiento del proceso y ha desestimado dividir este proceso de votación por distritos en junio y de barrios rurales y proyectos de ciudad dentro de tres meses porque "únicamente servirá para confundir a los vecinos".

Desde la FABZ han solicitado al Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza un único proceso de votación durante el mes de septiembre, tanto para las propuestas de distritos, como para las de ciudad y barrios rurales, "garantizando que en esta anualidad se licitarán los contratos para la ejecución de las propuestas", han reiterado en una nota de prensa.

También han estimado que durante este periodo que se tienen que habilitar los técnicos municipales podrán subsanar los informes y reformular o adecuar las propuestas, tanto las viables como las no viables, con la finalidad de que el proceso de presupuestos participativos 2018 cumpla con las expectativas mostradas por los vecinos de la ciudad.

Tanto en la Comisión de Seguimiento de los Presupuestos Participativos del pasado 12 de junio, como en la Comisión ordinaria de Presidencia y Participación del Ayuntamiento del 14 de junio, y antes de que finalizara la fase de valoración técnica y ratificación de las propuestas, la FABZ ha solicitado ampliar el plazo.

El objetivo sería poder reformular aquellas propuestas que bien habían resultado no viables, según los técnicos municipales, y que consideramos que se podrían adecuar para que cumplieran los requisitos técnicos, o que obteniendo la calificación de viables, no contemplaban el sentido de la propuesta presentada.

"Todo ello para intentar que el esfuerzo realizado por los vecinos a la hora de apoyarlas se viera reflejado en el proceso de los Presupuestos Participativos y, sobre todo, para que las distintas Juntas municipales no se sintieran obligadas a su ratificación por una minoría o a no ratificarlas con las consecuencias que esta acción conlleva".

SOLO CRITERIOS TÉCNICOS

Desde esta Federación han considerado que "únicamente" deben de ser criterios técnicos los que imposibiliten que una propuesta sea no viable y no por criterios de apreciación de los servicios municipales.

"Estas disfunciones del proceso ya la hemos venido observando y comunicando en los distintos órganos de participación de los Presupuesto Participativos 2018, y para intentar solucionar los graves problemas que sucedieron en los del año 2017".

Al respecto, han expuesto el ejemplo de que en el Arrabal se dejaron de ejecutar 287.744 euros, (un 60 por ciento del presupuesto asignado para este distrito en el 2017).

"Las prisas no son lo mejor para este tipo de procesos y que lo que no hay que hacer es ratificar propuestas para la fase de votación, cuando no ha habido tiempo material para solucionar posibles deficiencias, a nuestro entender, en el proceso de valoración".

Han apuntado que todavía faltan las valoraciones técnicas de algunas de las propuestas, como por ejemplo la número 2614 "skate park" en el Distrito Sur, o la 2797 "Biblioteca Parque Venecia" en Torrero.

Otras propuestas están duplicadas como la 1943, "Columpio adaptado", con la 2526, "Juegos Inclusivos y adaptados en todo el distrito del Arrabal". O las que se declaran no viables únicamente por criterios no técnicos, como la 3209 del Actur, "Adecuar parque tolerancia para uso lúdico del barrio", de la que se dice: "se va a dar prioridad a otras actuaciones más demandadas".

Con estos pocos ejemplos han querido describir lo que ha sucedido, en aras de "mejorar" el proceso actual, pero han indicado que hay muchos más casos y en todos los distritos de la ciudad, como ha quedado reflejado en la Comisión de Seguimiento del pasado martes 12 de junio, en la que los representantes de las Mesas de presupuesto participativos así lo hicieron saber.