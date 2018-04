Lambán dice que "no tiene sentido" aprobar la PICA sin acordarlo con el PP

Publicado 20/04/2018 10:54:10 CET

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, que "no tiene sentido" aprobar el proyecto de ley de Participación de las administraciones locales en los Ingresos de la Comunidad Autónoma (PICA) sin acordarlo con el PP, resaltando la importante presencia de este partido en el territorio.

Ha respondido a una pregunta del presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, a quien ha dicho que esta iniciativa ya cuenta con el "consenso absoluto" de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) , manifestando su decisión de "respetar la voluntad" de los ayuntamientos.

"En este momento, la carga de la prueba de quién es menos proclive al diálogo recae sobre ustedes", ha espetado Lambán a Beamonte, destacando la "capacidad de acuerdo" del Gobierno que preside, lo que contrasta con la "reiterada voluntad de bloqueo" del PP, ha dicho.

Ha señalado que el Grupo Parlamentario Popular es el único que --en 2017-- no quiso votar un crédito presupuestario para pagar a la enseñanza concertada, también el único que ha votado en contra de la propuesta de la directora general de CARTV, ni han votado favorablemente el nombramiento del nuevo Justicia de Aragón, Ángel Dolado.

De esta forma, la financiación local y la fiscalidad son "una oportunidad" para que el PP pueda incorporarse a la dinámica de acuerdo que existe en esta cámara.

En cuanto a la fiscalidad, Lambán ha apostado por la armonización fiscal para que los aragoneses "no paguen más", puntualizando que este gravamen no se debe ver "aislado" de la política fiscal de un Gobierno que la utiliza para gestionar.

"Cuando se dice que se quieren bajar los impuestos hay que decir qué tipo de gasto se quiere eliminar", porque lo contrario es "una irresponsabilidad absoluta", y ello debe realizarse en el marco de una financiación autonómica "manifiestamente insuficiente" y que el Gobierno de España "no tiene voluntad de solucionar", ha asegurado.

DIÁLOGO

Luis María Beamonte ha aludido al "colapso legislativo" y ha preguntado a Lambán cómo va a plantear el consenso para impulsar grandes acuerdos, indicando que "el acuerdo no es posible sin diálogo", pero hasta ahora se ha reducido a los Grupos de izquierda. Ha negado que el presidente sea dialogante.

"Me resisto a pensar que los partidos de este Parlamento no podemos ponernos de acuerdo en asuntos fundamentales, que no es posible construir Aragón paso a paso", ha aseverado Beamonte, quien ha añadido que ello requiere "tomar la iniciativa" por parte de Lambán "aunque esté en minoría".

Los populares "no tenemos ningún complejo de hablar absolutamente de nada", ha continuado Beamonte, quien le ha emplazado a abrir una negociación con propuestas "encima de la mesa". "No nos impute a los demás lo que usted no es capaz de hacer", ha concluido.