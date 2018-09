La mujer en la Ilustración, tema central de la II 'Semana de Goya Zaragoza-Fuendetodos'

Publicado 17/09/2018 13:53:56 CET

En la cita, organizada por la Cámara y Ayuntamiento de Fuendetodos, colaboran el Gobierno aragonés, DPZ y Ayuntamiento de Zaragoza

ZARAGOZA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mujer en la Ilustración centrará la programación de la II 'Semana de Goya Zaragoza-Fuendetodos', que se celebrará del 21 al 30 de septiembre en la capital aragonesa y en la localidad natal del pintor. A través de conferencias, recreaciones históricas y actuaciones musicales, entre otras actividades, se impulsará también la figura del genial artista como icono turístico de primer orden.

Esta iniciativa, organizada por la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Fuendetodos, con el apoyo del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial (DPZ) y el Ayuntamiento de Zaragoza, ha sido presentada este lunes en la capital aragonesa, junto a la fuente de Francisco de Goya, en la plaza del Pilar.

Al acto han asistido el presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel; el alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña; el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro; el diputado delegado de Turismo de la DPZ, Bizén Fuster, y el consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés.

El programa, además de citas vinculadas a la mujer, incluirá actividades de arte (III Concurso de Pintura, Goya Street Museum y cuadernistas en la calle), moda (II Concurso de diseño 'Aguja goyesca' y desfile), gastronomía (II Semana del plato y la tapa 'Sabor a Goya' y comida popular) e historia (recreaciones y visitas).

Manuel Teruel ha explicado que esta Semana comenzó hace seis años en Fuendetodos con carácter local, pero el año pasado "tuvimos la visión de abrirnos a un espacio más grande", con el objetivo de que también se pudiesen celebrar actos en Zaragoza.

Asimismo, se ha mostrado satisfecho de que "todas las administraciones y los dos ayuntamientos estemos juntos, apoyando algo que puede ser una de las marcas más potentes, no de Aragón, sino de España y posiblemente de Europa".

Por su parte, el alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña, ha puesto de manifiesto la marca 'Goya', "la más potente que tenemos en Aragón", más aún cuando la despoblación es "una de las grandes lacras" de la Comunidad. Así, la figura del pintor permite ser un reclamo turístico "de primer orden" y "un elemento que nos ayuda a fijar población".

"Las obras de Goya, sin perder un ápice de vigencia, nos siguen ayudando a colocar Fuendetodos en el mapa. Francisco de Goya logra que nuestro municipio salga en periódicos y televisiones al tiempo que impulsa la actividad turística, económica y social", ha remarcado el alcalde.

En el municipio natal del pintor se llevará a cabo la IV 'Fiesta Goyesca', donde los vecinos ofrecerán representaciones teatrales, así como desfiles de ropa y bailes de la época y recuperarán tradiciones de antaño como el 'Baile de la cinta', la piedra caracoleña o la elaboración de esparto y de escabechados.

Además, por primera vez, se ha organizado el festival de cortometrajes 'Goya-Rural. Con todo ello, Salueña ha considerado que se fomentará "un turismo sostenible y de calidad" a través de "la figura más internacional y relevante de Aragón".

ICONO TURÍSTICO

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha insistido en que "nadie duda de la importancia de Goya en el mundo del arte", pero "debe ser potenciado de forma decidida como un icono turístico internacional de primer orden" porque "turismo y cultura no pueden caminar separados".

"La cultura no se puede inventar, importar, es un elemento diferenciador y permite plantear experiencias únicas e irrepetibles", ha apostillado Soro, quien ha añadido que el impulso a esta figura se debe hacer "desde la colaboración institucional". "Esa es la forma de hacer las cosas porque Goya es una figura universal, pero tenemos el orgullo de que sea aragonés".

"Como todas las buenas iniciativas", ha finalizado el consejero autonómico, la Semana de Goya Zaragoza-Fuendetodos "se consolida y crece" con numerosos actos relacionados con "pintura, arquitectura, teatro, cine, música, moda, gastronomía, enología, recreaciones históricas y conferencias".

REY Y SEÑOR

El diputado de Turismo de la DPZ, Bizén Fuster, se ha sumado a los reconocimientos del apoyo interinstitucional, que se trata de "un logro" y un "ejemplo". "Durante más de diez días, Goya se convierte en rey y señor de su tierra y en un auténtico protagonista que nos sirve para poner de manifiesto nuestra cultura y turismo", ha observado.

Además ha animado a los aragoneses y visitantes a acercarse hasta Zaragoza y Fuendetodos para vivir estos días, así como hasta aquellos municipios que han "sabido encontrar el vínculo de promoción" con Goya, como Muel, Alagón, Remolinos o Campo de Cariñena.

Por último, el consejero municipal Fernando Rivarés ha instado a no centrarse en Goya únicamente como "pintor mundialmente reconocido", sino en su contexto: "la Ilustración, la guerra, el exilio, el intento de modernización de un país".

A través del conocimiento de este periodo histórico se podrá transmitir la historia de Goya porque, según ha afirmado, "aquello que no se conoce, no se puede amar y, aquello que no se ama, no se puede contar y transmitir, y eso son objetivos fundamentales en políticas turísticas".

MUJERES

Rivarés ha subrayado la importancia de la figura femenina en la obra de Goya, indicando que "fue el primer retratista que reconoció el alma y la esencia de las mujeres". En un año como este, "de cambio para conseguir la igualdad real, era muy importante que hubiera cierto sesgo de género", ha opinado el consejero municipal, para añadir que la Ilustración también supuso "un cambio".

Entre las novedades de esta edición destacan visitas guiadas y rutas turísticas sobre la vida de Goya y un concierto de la Sinfónica de Zaragoza. En lo referente a la pintura, un total de 11 artistas han participado en el III Concurso de pintura sobre Goya que duplica las cuantías de sus premios: 2.000, 1.000 y 400 euros para los tres primeros clasificados respectivamente.

Por otra parte, pintores aragoneses participarán en el 'Goya Street Art Museum' de Fuendetodos durante la próxima semana, con una serie de pinturas de inspiración goyesca en las calles.

MODA

El espíritu vanguardista y creativo de Francisco de Goya ha impulsado la incorporación de la moda a este evento. Así, 'Aguja Goyesca' se ha convertido en el primer concurso de diseño de inspiración de la época y vida del pintor, en colaboración con la escuela 'Hacer Creativo'.

Los alumnos han diseñado varias propuestas basadas en Goya, pero creadas bajo los estándares actuales, que se mostrarán el día 28 en un desfile en la Plaza del Pilar. Se concederá un premio de 3.000 euros en la categoría Profesional, otro de mil euros en la categoría Estudiante y un último de otros mil euros en la categoría de Moda sostenible.

HISTORIA Y CULTURA

La programación cuenta con varias conferencias de expertos en diferentes ámbitos, quienes ampliarán la visión sobre Goya y sobre papel de la mujer en la época. Así Manuela Mena hablará sobre '¿Por qué sabe Goya tanto de las mujeres?', Demelsa Ortiz del 'Ajuar femenino de la época' y Carmen Abad sobre 'La vida doméstica en la España de Goya'.

Además, los cuadros de Goya tomarán vida con representaciones teatrales en las paradas más céntricas del tranvía de Zaragoza, decoradas con escenas de obras como 'La vendimia', 'La aguadora', 'La lechera de Burdeos' o 'Las brujas'.

La gastronomía será otro plato fuerte de la programación, con la Semana del plato y la tapa 'Sabor a Goya', en la que bares y restaurantes del centro de Zaragoza ofrecerán menús y tapas inspiradas en la alimentación de la época de Goya. En Fuendetodos, durante el fin de semana habrá una comida popular que recreará los sabores del siglo XVIII.