Pilar Ventura asume con "gran honor" y responsabilidad la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón

Publicado 18/07/2018 12:10:04 CET

Lambán subraya la "brillante" labor realizada por Sebastián Celaya y cree que la nueva consejera "estará a la altura"

ZARAGOZA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, ha afirmado que asume el cargo con "gran honor" y también con responsabilidad, con el objetivo de dar continuidad al trabajo desarrollado desde 2015 por Sebastián Celaya, que deja la Consejería por su deseo de jubilarse.

Ventura ha prometido su cargo este miércoles en un acto celebrado en la sala de Columnas del área de Presidencia del Edificio Pignatelli, en presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, del resto de consejeros del Ejecutivo autonómico, del consejero saliente, las principales autoridades de la Comunidad y de sus familiares.

En declaraciones a los medios de comunicación, la nueva consejera ha observado que tras la decisión personal tomada por Celaya "todo ha sido muy rápido" y ha considerado "un gran honor" que el presidente aragonés haya pensado en ella para liderar la Consejería de Sanidad, donde ya ha estado trabajando en esta legislatura como número dos del consejero.

"Estoy asumiendo una gran responsabilidad, vengo a trabajar por la sanidad y en sanidad hay siempre mucho trabajo", ha comentado, al destacar que en estos tres años "se han cumplido prácticamente todos los objetivos que tenía el gobierno socialista cuando entró en esta legislatura".

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo PSOE-CHA llegó en 2015 en un momento "muy difícil, con unos recortes en la sanidad importantísimos por la crisis económica" y en un área que es "muy delicada", dado que en cualquier otro servicio público los usuarios son solo una parte de la población, pero la sanidad afecta "absolutamente a todos los residentes de Aragón".

"La demanda sobre la sanidad es infinita, ilimitada, y es normal porque es un derecho fundamental" y para un gobierno socialista es "una gran responsabilidad" atender las necesidades de la población en esta materia.

UNA GESTIÓN "MAGNÍFICA"

Ha opinado que el Ejecutivo ha realizado "una gestión magnífica", incrementando en "401 millones de euros el presupuesto de sanidad" desde 2015 y apostando por la sanidad "en momentos tan complicados". De este modo, se han conseguido "grandes objetivos", como poner en marcha dos hospitales, ha remarcado.

La consejera ha insistido en que accede a este nuevo puesto "cargada de responsabilidad y un poco a la expectativa", pero ha dicho "venir llorada de casa" y dispuesta a dar continuidad a la trayectoria en sanidad del Ejecutivo autonómico "que ha sido muy buena", estimando que podrá hacerlo "bien".

En todo caso, ha admitido que "siempre todo es mejorable", como las listas de espera que son "una cruz que arrastramos todos los gobiernos", conseguir tener más centros de salud o continuar reforzando los recursos humanos, algo en lo que "se ha trabajado muchísimo", si bien los profesionales sanitarios son esenciales para prestar este servicio.

Respecto a las posibles discrepancias internas existentes en el departamento, Ventura ha sostenido que "cuando tienes una responsabilidad tan tremenda como es la sanidad surgen las discrepancias, pero llevan a tener resultados más eficientes". Ha manifestado que realizará "algún cambio" en su equipo y será "de forma inminente", para reiterar que su deseo es "seguir los objetivos programáticos del gobierno" en materia de sanidad.

"CUALIFICADA Y COMPROMETIDA"

Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que este acto tiene "un fuerte componente emotivo", expresando su admiración profesional y su afecto por Sebastián 'Chano' Celaya y por la nueva consejera Pilar Ventura.

Ha explicado que conoció a Ventura en su anterior etapa como consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, entre abril de 2008 y hasta julio de 2011, cuando estaba al frente del Ejecutivo Marcelino Iglesias y cuando Lambán era alcalde de Ejea de los Caballeros y presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

"De aquel Gobierno con el departamento con el que tuve como alcalde una relación más fructífera fue con el de Pilar", ha dicho, al agregar que es una mujer "muy cualificada" profesional, técnica y académicamente, así como "muy comprometida" con el proyecto político socialista, por lo que le ha dado las gracias por aceptar este cargo.

Ha estimado que estará "a la altura" de esta responsabilidad y que dará continuidad a la "brillante" labor que ha realizado Sebastián Celaya en estos tres años. Ha indicado que Celaya, a quien familiarmente ha llamado Chano, "es mi amigo" y ha advertido de que no ambicionaba ni pugnó por ser consejero, sino que "tuve que emplearme a fondo para que lo fuera y no me he arrepentido en absoluto".

El presidente ha reconocido que le hubiera gustado que Celaya continuará hasta el final de la legislatura, pero al comprobar que su decisión de dejar el cargo era firme, le pidió que permaneciera hasta el final del curso político, dado que "tenía entre manos" el complejo expediente del nuevo hospital de Teruel y quería que quedara resuelto "satisfactoriamente", algo que ya ha ocurrido.

También deseaba propiciar un cambio "lo más ordenado posible", para mantener la estabilidad del gobierno, dos objetivos que se han cumplido "gracias al talante de Sebastián y Pilar". Ha admitido que siente "pesar" porque "Chano ya no estará en el Consejo de Gobierno ni trabajando con nosotros, pero siento satisfacción porque la consejería queda en buenas manos, habrá continuidad" y el éxito de gestión quedará garantizado gracias a "dos grandes personas, profesionales y socialistas", ha concluido Lambán.

BIOGRAFÍA DE LA NUEVA CONSEJERA

Pilar Ventura Contreras es ya la nueva consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, tras la dimisión de Sebastián Celaya. Desde julio de 2015 ocupaba el cargo de secretaria general técnica del Departamento de Sanidad.

La nueva consejera ya formó parte del Gobierno autonómico como consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad desde abril de 2008 y hasta julio de 2011, cuando estaba al frente del Ejecutivo Marcelino Iglesias.

Nacida en Zaragoza, en 1958, es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y es funcionaria de la escala de administración superior de la Comunidad autónoma de Aragón desde 1991. Después de ejercer la abogacía durante diez años, se incorporó en 1993 a la Administración autonómica como secretaria general del Servicio Aragonés de Salud hasta 1994.

Posteriormente, ha ocupado diversos puestos en la misma administración y desde el año 2000 asumió la jefatura de servicio de Relaciones Laborales y Asuntos Sociales. Después, fue nombrada directora general de Personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

Asimismo, Pilar Ventura ha estado al frente de la Dirección General de la Función Pública dependiente del Departamento de Presidencia y fue consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad desde abril de 2008 y hasta julio de 2011.

También ha formado parte del Gobierno central, en el que fue directora general de Cooperación Autonómica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, cuando estaba al frente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero.