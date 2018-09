El PP pide al ZEC "no cerrar los ojos" y reforzar la seguridad ante la no disposición del Parking Norte

Publicado 18/09/2018 14:33:37 CET

ZARAGOZA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Jorge Azcón, ha exigido al equipo de gobierno de Zaragoza en Común que "no cierren los ojos y prevean las consecuencias que tendrá su incapacidad de gestión sobre la seguridad y la movilidad durante las fiestas" del Pilar.

Así lo ha señalado tras el anuncio definitivo de que no habrá recinto festivo en el Parking Norte de la Expo. A su entender, ahora "lo más importante ahora es la seguridad porque las 40.000 personas que acudían a este lugar cada noche no van a desaparecer".

En este sentido, ha explicado que "pensar que no habrá botellón y que la gente no acudirá masivamente a Valdespartera es cerrar los ojos" y ha advertido de que "Santisteve y Rivarés no pueden minimizar daños para ocultar su responsabilidad en esta situación".

Según Azcón, este Gobierno ha conseguido "lo que parecía imposible en unas fiestas que siempre son un éxito sin que las toque el gobierno", razón por la que "hay que investigar lo sucedido en una Comisión de Investigación como la que ha pedido el Partido Popular".

El portavoz del PP en el consistorio ha señalado que "ha habido negligencia y, por eso, no entendemos al PSOE y su intento por encubrir el fracaso de ZEC saliendo al rescate del consejero de Cultura, Fernando Rivarés, y rechazando esta investigación".

Azcón ha advertido del "agujero económico" que la ausencia de espacio festivo en el Parking Norte generará en los presupuestos de las Fiestas del Pilar ya que el Ayuntamiento no ingresará los 300.000 euros que tenía previstos en concepto de canon. Por ello, ha solicitado al consejero de Cultura que explique "los recortes" que piensa hacer en la programación que se ha anunciado hasta la fecha.