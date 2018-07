El PSOE reclama al área de Servicios Públicos un mantenimiento constante del arbolado de la ciudad

Actualizado 29/06/2017 14:22:12 CET

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha reclamado al área de Servicios Públicos que realice un mantenimiento constante del arbolado de la ciudad, al recordar que es un patrimonio natural, que "no se puede poner en riesgo gratuitamente".

La concejala socialista, Marta Aparicio, ha considerado que la orden del titular del área, Alberto Cubero, de paralizar los trabajos de poda constituye un "auténtica dejación de funciones" que puede conllevar otro tipo de consecuencias.

Aparicio ha señalado que en los dos años de mandato que han transcurrido "no ha habido comisión de Servicios Públicos en la que no haya recordado que Cubero no gestiona y que en Zaragoza se ha dejado de prestar atención al cuidado de los parques, a su limpieza y mantenimiento, que son tareas propias de su cargo y debería asumirlas como una obligación ineludible".

Según la concejal del PSOE, "Cubero no cuida los árboles, ni los parques porque prefiere dedicarse en cuerpo y alma a su obsesión, que es la municipalización de los servicios, y con un razonamiento perverso piensa que será más fácil de lograr sus objetivos si puede demostrar que el servicio objeto de discusión padece todas las carencias y falta de cuidados".

Aparicio ha alertado de que esta práctica "no es recomendable, como no es recomendable suspender los trabajos de poda en el arbolado urbano", ha reiterado en una nota de prensa.

Según sus estimaciones, Zaragoza ha conseguido a lo largo de los años y con mucho esfuerzo --con una masa arbórea de más 250.000 ejemplares en los parques y más de 100.000 en las calles-- que esta presencia vegetal "sea un factor beneficioso para la ciudad". Por lo tanto, ha considerado que la obligación del Ayuntamiento "es cuidar este patrimonio y evitar que la dejación y la negligencia se vuelva contra los vecinos".