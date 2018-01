Soro (CHA) dice que Tello "ha limpiado La Muela" y urge al PAR a "frenar" la moción expulsando a sus ediles

Publicado 22/01/2018 13:46:45 CET

ZARAGOZA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), José Luis Soro, ha afirmado este lunes que el alcalde de La Muela (Zaragoza), Adrián Tello, "ha limpiado" el Ayuntamiento y ha emplazado al PAR a "frenar" la moción de censura que se debatirá en sesión plenaria el 29 de enero, proponiendo a este partido que expulse a sus concejales para que no prospere "el golpe".

En declaraciones a los medios de comunicación, José Luis Soro ha comentado que el alcalde "ha conseguido limpiar La Muela desde el punto de vista económico y político", actuando con "honradez", que es "lo que se merece la gente de La Muela".

"Está en la mano del PAR frenar la moción de censura", ha aseverado, defendiendo al Gobierno "legítimo" de Tello. Así lo ha trasladado esta mañana Soro al presidente de los aragonesistas, Arturo Aliaga, en "una conversación cordial", antes de que la Comisión Ejecutiva del PAR estudie este asunto esta tarde. "El PAR decidirá", ha indicado Soro, urgiendo a Aliaga a "desautorizar de verdad" a los ediles de este partido en La Muela.

"Hay un partido que está mirando hacia otro lado", ha dicho Soro en alusión al PP, añadiendo que el PAR "rechaza la moción", como ha manifestado el presidente, Arturo Aliaga, este fin de semana, tras lo que ha subrayado que "no basta con decir que no está de acuerdo".

El presidente de CHA ha recalcado que "hay fórmulas jurídicas y políticas para acabar con la moción" de censura, remitiéndose a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que establece que "los tránsfugas no pueden cambiar Gobiernos", de manera que si el PAR expulsa a los ediles aragonesistas de La Muela, pasarían a ser no adscritos y no podrían sumar sus votos para deponer al Gobierno local.

CONSELLO NAZIONAL

El Consello Nazional de Chunta se reunirá esta tarde --a las 17.45 horas-- en la Casa Consistorial de La Muela para expresar su apoyo al Gobierno local. Acudirán representantes de Chunta en el Consejo Comarcal de Valdejalón y en la Diputación de Zaragoza (DPZ), así como otros miembros de la formación nacionalista.

Ha recordado que este domingo ha asistido "como demócrata" a un acto público de Chunta en La Muela para apoyar al alcalde y los concejales de este partido, asegurando que "la gente de La Muela no quiere volver a lo que ya vivieron hace años", sino "seguir disfrutando de lo que han tenido" esta legislatura, en alusión al Gobierno local que preside Tello, que "ha hecho las cosas muy bien".