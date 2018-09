Torres (PP) pregunta a Mayte Pérez si se va a poner "la primera de la fila" para reclamar los bienes de Sijena

Publicado 17/09/2018 12:16:43 CET

ZARAGOZA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PP Aragón Antonio Torres ha reclamado este lunes al Gobierno de Aragón que retome la iniciativa para recuperar los bienes histórico-artísticos del Real Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) depositados en Cataluña y ha registrado una solicitud de comparecencia para que la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, explique si se va a poner "la primera de la fila" para reclamarlos.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha criticado la "dejadez" del Gobierno autonómico de Javier Lambán en esta materia, aseverando que en los últimos meses solo ha actuado para hacerse "la foto" y a remolque de la oposición de las Cortes de Aragón.

Torres ha lamentado que el Ejecutivo regional se haya retirado el pasado mes de julio, con "agravante de veraneo", de la causa judicial iniciada por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, en la que estaba personado el Gobierno, por la presunta desobediencia de los exconsejeros de Cultura de Cataluña, Santi Vila y Lluís Puig, respecto de las sentencias sobre los bienes. "El Ayuntamiento lo pidió en solitario", ha dicho el diputado del PP.

"Pedimos que se personasen y el Gobierno de Aragón no lo hizo y estuvo varios meses mirando a otro lado", se ha quejado el parlamentario altoaragonés, apuntando que fue la Fiscalía la que solicitó al Ejecutivo que se personase como perjudicado, lo que hizo en junio, retirándose un mes después "sin haberlo anunciado", de ahí las críticas de Torres por "ocultación y falta de transparencia".

A juicio de Antonio Torres este hecho es una muestra de la "carencia de iniciativa" del Gobierno regional y de que Lambán y Pérez "solo aciertan cuando rectifican" y de que al Ejecutivo "solo le preocupan las fotos, las noticias de televisión", de forma que "va siempre a remolque del Ayuntamiento, de la Comarca --de Monegros--, del Parlamento, de los medios de comunicación y de la opinión pública".

INCUMPLIMIENTOS

El diputado del PP ha expresado que el Gobierno de Lambán quiso negociar la cogestión de los bienes con la Generalitat de Cataluña, en 2016, y además no ha acudido a ninguna subasta de arte por estos bienes y ha iniciado "tarde o muy tarde" las obras de la Sala Capitular del cenobio, a lo que se suma que el anunciado plan director "todavía no existe".

También ha comentado que "se ha incumplido estos meses" el convenio firmado por el Gobierno, Turismo de Aragón, la Comarca y el Ayuntamiento, de forma que el monasterio estuvo cerrado a los turistas durante la pasada Semana Santa y no ha abierto muchos festivos recogidos en este convenio, además de que sigue habiendo dos entradas diferentes y los horarios "son la antítesis de alguien que quiera enseñar su patrimonio".

Ha continuado indicando que el Gobierno dijo que estaba negociando con la Congregación religiosa que dirige el monasterio "y las monjas lo desmintieron", en relación a los horarios. Un total de 12 obras siguen sin exponerse y no se ha hecho "ni una sola gestión" para recuperar dos obras que faltan.

NADA

"No han hecho nada estos meses", ha aseverado Antonio Torres, quien ha apelado a la "unidad de acción" para "ir todos juntos y defender una sola posición", indicando que el Grupo Popular no ha presentado, hasta ahora, nuevas iniciativas "para no quitarle autoridad moral" al Gobierno de Aragón, pero este "ha entendido que si no le reclamábamos desde la oposición, podía dedicarse exclusivamente a las fotos" y, de hecho, en estos meses el Ejecutivo no ha presentado "ninguna iniciativa", excepto la personación en la causa por desobediencia y la posterior retirada.

Respecto de la reciente entrevista de Mayte Pérez con el ministro de Cultura, José Guirao, el diputado del PP ha manifestado que, posteriormente, Guirao dijo que había "normalidad" en sus relaciones con la Generalitat, tras recibir una carta de quejas del Gobierno catalán manteniéndose en su posición sobre el litigio de Sijena.

INICIATIVAS

De esta forma, el Grupo Popular de las Cortes de Aragón ha registrado la solicitud de comparecencia mencionada, una petición de información dirigida al Gobierno regional y sendas preguntas sobre la personación y posterior retirada de la causa judicial por desobediencia, y una interpelación para que Pérez explique las actuaciones ya realizadas y las previstas.

El Gobierno de Aragón "ha llegado a la vía judicial sin querer, sin convicción, y se nota todos los días", ha continuado Antonio Torres, quien ha tildado de "fracaso" las negociaciones con las autoridades catalanas. Ha concluido afirmando que a Lambán le gusta "hacerse el gallito" cuando habla del conflicto político catalán pero "nos ponemos de perfil" en los asuntos de competencia autonómica.