ACAIP-USO denuncia que la dirección de Villabona invertirá 6.000 euros en festejos pese a la "precariedad" del centro

Actualizado 22/09/2012 13:44:20 CET

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP-USO), sindicato mayoritario en el sector y en el Centro Penitenciario de Villabona-Asturias ha denunciado este sábado a través de un comunicado que, con motivo de la celebración este lunes de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, la Administración "invertirá en los actos lúdicos unos 6.000 euros, mientras el centro de trabajo se encuentra en unas condiciones lamentables y de absoluta precariedad que no se han subsanado por falta de presupuesto económico".

Los funcionarios lamentan que a pesar de la situación existente y de los múltiples recortes económicos, sociales y laborales, la dirección de Villabona haya programado varios actos festivos que ocasionarán un importante gasto en actividades lúdicas mientras faltan los recursos más esenciales para el desempeño profesional de nuestro servicio público.

"Desde ACAIP-USO entendemos que no hay nada que celebrar, que nos parece una falta de respeto ante la situación económica existente y que estos días de festividad en nuestra institución no debemos compartirlos con quienes no han tratado adecuadamente a sus trabajadores", han destacado.

Los funcionarios recuerdan además que las instalaciones de Villabona presentan un "deterioro lamentable" del mobiliario de las oficinas, que va desde sillas y mesas rotas, archivadores y paneles ruinosos o sistemas informáticos obsoletos y además las condiciones de habitabilidad de los módulos que afectan tanto a trabajadores como a internos.

Desracan que la administración penitenciaria aprovecha esta festividad para reconocer la trayectoria de los trabajadores con más de 25 años en la Institución, pero el sindicato considera que el reconocimiento profesional pasa por unas condiciones laborales dignas, por el mantenimiento de los niveles retributivos, por cubrir el déficit endémico de funcionarios en Vigilancia Interior, por acabar con los puestos "a dedo" (generalizados en Villabona), las "comisiones de servicio" y la "libre designación".

"Ese es el mejor gesto hacia un colectivo duramente castigado por las medidas de los últimos gobiernos", han indicado. "La celebración de la Merced es un día triste y una falta de respeto para los trabajadores de prisiones y para mostrar nuestro rechazo nos concentraremos el lunes, 24 de Septiembre, a las 11:00 h a las puertas del Centro Penitenciario", concluye el comunicado.