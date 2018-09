El Ayuntamiento de Siero se personara en la causa de la 'Operación Enredadera'

Publicado 06/09/2018 14:27:11 CET

El Ayuntamiento de Siero se personara en la causa que instruye el juzgado numero 2 de Badalona sobre el presunto caso de adjudicaciones irregulares en contratos públicos denominado como 'Operación Enredadera'.

A través de unas declaraciones distribuidas por el propio Ayuntamiento, la portavoz del equipo de gobierno, Noelia Macías, ha señalado que se trata de decisión que no obedece a novedades en la investigación.

"No tenemos constancia de ninguna novedad ni que se haya encontrado nada de manera oficial relacionado con este Ayuntamiento", ha explicado Macías, que ha añadido que lo que pretende con esto "es dotar de transparencia a todo este proceso".

"No hay nada nuevo, no hay ninguna comunicación formal del juzgado de Badalona a este Ayuntamiento y lo que queremos hacer es que la ciudadanía vea que este Ayuntamiento no tiene nada que ocultar", ha insistido la portavoz del Gobierno local.