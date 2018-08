CCOO critica que la patronal se queje de mano de obra cualificada pese al desempleo y las plazas de FP Dual sin cubrir

Publicado 14/08/2018 13:11:52 CET

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Empleo de CCOO de Asturias, Úrsula Szalata, ha criticado las declaraciones de la patronal de la construcción CAC-Asprocón en las cuales advierten de falta de mano de obra cualificada. "Algo no deben estar haciendo bien tampoco los empresarios cuando se quejan de falto de mano de obra cualificada y tenemos 67.992 personas sin empleo, a miles de jóvenes emigrando y una Formación Profesional (FP) Dual que se queda sin cubrir", ha afirmado.

A su juicio, el discurso de la patronal "choca" con la realidad de los jóvenes asturianos que logran desarrollar sus carreras profesionales en entornos "más favorables", "con un mínimo de seguridad en el empleo" y con "salarios dignos". "Nadie abandona su casa y su entorno si no es por necesidad", ha explicado.

Según ha explicado en nota de prensa, Szalata ve sorprendente que las patronales no encuentren mano de obra "cuando Asturias lleva décadas invirtiendo en la formación profesional a todos los niveles". Al respecto, ha recordado que en la última convocatoria de FP Dual las empresas solo cubrieron 40 puestos de las 120 plazas ofertadas.

"La FP Dual es inherente al contrato de formación y aprendizaje, y por lo tanto ha de conllevar formación teórica para ajustarse a la normativa, de otra manera sería un contrato en fraude de ley. No es de recibo que muchos empresarios en Asturias quieran mano de obra cualificada y ofrezcan contratos de aprendices, temporales y renovables en cada programa. Aprendices a bajo costo y en continua rotación", ha asegurado.

A su juicio, los empresarios quieren someter al alumnado a un proceso de selección que les corresponde, ya que la oferta formativa "debe ser accesible al conjunto de las personas jóvenes".

"Quieren las bonificaciones a la contratación y no asumir los compromisos. Hablan de escaso relevo generacional pero cuando se presenta la oportunidad, solo ponen trabas. Piden más estancia en el centro de trabajo y protestan porque el alumnado tenga que estar tutorizado en cada momento. También he escuchado quejas respecto a que las prácticas deban estar calendarizadas de principio a fin. El alumnado tiene unas funciones específicas, en relación a un aprendizaje concreto, con un horario delimitado no trabajamos fines de semana, ni festivos, ni horas extras, ni en horario nocturno", ha criticado.