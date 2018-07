Dos heridos al volcar su vehículo en Soto de la Barca, Tineo

Publicado 28/05/2016 13:12:58 CET

Dos personas, un varón de 59 años y una mujer de 55 años, han resultado heridas en un accidente de tráfico, en el que el vehículo en el que circulaban volcó, por causas que se desconocen, en la AS-15 a unos dos kilómetros de Soto de la Barca, sentido Oviedo, en Tineo, según ha informado el SEPA.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el varón resultó herido de carácter leve, mientras que, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, el pronóstico de la mujer es de carácter reservado. Ambos afectados han sido trasladados al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 8:49 horas. En la llamada se indicó que había volcado una furgoneta y en su interior había tres personas. Finalmente había dos ocupantes.

De inmediato se movilizó al Jefe de la Zona Suroccidental de Bomberos del SEPA y a tres efectivos del parque de Tineo, que se trasladaron con el vehículo primera salida y el furgón multisocorro.

Una vez en la zona, los bomberos encontraron el vehículo, matrícula 8645-BXD, volcado sobre el techo. Los dos ocupantes del mismo, no se encontraban atrapados, pero las puertas del mismo no abrían y no podían salir.

La dotación de bomberos procedió a estabilizar la furgoneta, mediante cuñas, y a continuación levantaron el vehículo del suelo para poder abrir una de las puertas. Una vez efectuada esta maniobra, los bomberos sacaron del interior del coche, inmovilizada con la tabla de rescate, a una mujer, mientras que el varón salió por su propio pie.

Los efectivos de bomberos también ayudaron a retirar de la vía el vehículo y realizaron tareas de limpieza de la calzada. La dotación dio por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 11:03 horas.