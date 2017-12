HazteOir.org sostiene que Ripa se acercó a su autobús con "ánimo intimidatorio" el 9 de mayo en Pola de Lena

Publicado 26/12/2017 15:15:40 CET

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

HazteOir.org sostiene, en su escrito presentado el 22 de diciembre en el Juzgado nº 1 de Primera Instancia e Instrucción de Pola de Lena, que el secretario general de Podemos Asturias y diputado en la Junta General del Principado, Daniel Ripa, se acercó al #HOBus en la estación de servicio de Pola de Lena el pasado 9 de mayo con "ánimo intimidatorio", justamente después de haber sufrido el autobús un "ataque con piedras y adoquines" para manifestar claramente a los miembros de HazteOir.org "que no eran bienvenidos".

Así, todos los indicios señalan que "se hacía partícipe de la misma estrategia que el resto de presentes, que solo buscaban, por la vía de la intimidación del número, la actitud hostil y la agresión, que el autobús no pudiera entrar en Oviedo".

Este es el escrito de la organización de las Diligencias previas en el procedimiento abreviado que se lleva a cabo, a instancias de HazteOir.org, en el Juzgado nº 1 de Primera Instancia e Instrucción de Pola de Lena por daños contra Daniel Ripa, Vanessa Carolina Sosa Antón y Roberto Fernández Diego al que ha tenido acceso Europa Press.

El abogado de HazteOir.org, Javier Pérez Roldán, señala que el escrito de Daniel Ripa pidiendo no ser aforado en este procedimiento no tiene otro objetivo que dilatar la instrucción. "Tal renuncia sólo es posible si se renuncia al aforamiento", explica. Igualmente, el abogado de HazteOir.org aclara que si se cita al secretario general de Podemos como investigado "no es por su condición de político sino por los hechos que realizó y que tienen apariencia delictiva".

El letrado rechaza también la petición del representante legal de Daniel Ripa de archivar las actuaciones. "Esta parte", asegura el abogado Pérez Roldán, "se opone radicalmente a tal pretensión", que sería "un juicio anticipado".

Hazteoir.org sostiene que "la perfecta organización y sincronización de los violentos se evidencia igualmente por cuanto siendo intención de mi representada acercarse posteriormente al Registro Municipal del Ayuntamiento de Oviedo para presentar un escrito, convocaron allí a otras cien personas", añade el abogado de la asociación civil.

"Finalmente apedrearon el autobús, rompieron un cristal y dañaron un limpiaparabrisas. Es más, uno de los investigados tiene antecedentes policiales por desórdenes públicos, y desde uno de los perfiles en los que se convocó aquella concentración se justificó de algún modo el asesinato de un ciudadano en Zaragoza. Por tanto, entendemos que hay indicios suficientes para continuar con lainstrucción de la presente causa", concluye el abogado de HazteOir.org.