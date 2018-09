IU acusa de "integrismo" y de "falta de sensibilidad" a Teresa Ribera

Publicado 20/09/2018 15:26:09 CET

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IX-IU, Ramón Argüelles, ha reprochado a la ministra de Transición Ecológica, la "integrista" Teresa Ribera, su "falta de sensibilidad" hacia Asturias y los territorios mineros del carbón.

Además, le ha pedido que cuando dé datos sobre contaminación lo haga "teniendo en cuenta todas las fuentes de polución y sus particularidades".

"Cuando se dan datos hay que ser explícitos y no hacerse trampas al solitario", ha afirmado Argüelles a través de nota de prensa, donde se pregunta si la energía nuclear es menos contaminante o si depender del gas natural de los países del Magreb es más económico.

Frente al "integrismo" de Ribera y los colectivos anti-carbón, el coordinador general de IU-IX ha enfatizado en que este combustible sigue representando una fuente de riqueza y de energía propia, "algo de lo que no anda, precisamente, España sobrada".

Por otro lado, ha criticado que dentro del mix energético, la cuota de carbón nacional "es ínfima". "De hecho, el mix energético nacional reservaba para el mineral autóctono un 7% sobre el total, ratio que no se ha cumplido nunca a lo largo de los últimos años", ha indicado.

Argüelles ha afirmado que Asturias fue solidaria con el desarrollo del Estado durante muchos años, "que pudo llegar a muchos de sus logros gracias al esfuerzo de las comarcas mineras". "

"Ahora, cuando más lo necesitamos, cuando las Cuencas se están quedando sin puestos de trabajo parece que lo único que nos importa es demagogia y decir no contaminar: oiga, si no contaminamos, que se quiten los aviones, que se quite el transporte, que son los que de verdad contaminan mucho más que el carbón", ha señalado, para añadir que una descarbonización exprés puede traer "consecuencias irreparables".