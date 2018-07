Lastra afirma que el Plan de Movilidad estará listo entre este año y 2018

Actualizado 29/06/2017 12:12:43 CET

OVIEDO, 29 Jun.

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha afirmado este jueves que el Plan de Movilidad del Principado de Asturias estará listo entre este año y 2018, y ha tendido la mano a la oposición para, una vez licitado el plan y tras la fase de prediagnóstico, se discuta entre los grupos el estado de la movilidad en Asturias.

Lastra se ha pronunciado en estos términos durante la que ha sido su primera intervención como consejero en la Junta General del Principado de Asturias, después de la dimisión de Belén Fernández. La primera aparición de Lastra tras su toma de posesión ha sido a instancias de una interpelación del diputado de Podemos Héctor Piernavieja en materia de movilidad.

Después de que el diputado le diese su bienvenida al nuevo puesto, ha puesto de manifiesto lo "simbólico" de que Lastra, el diputado más veterano de la Junta, sea quien deba abordar el tema de la movilidad. "Es simbólico porque pertenece a la generación de políticos que la única medida de movilidad que plantean para los jóvenes es abrirles la puerta para que marchen", le ha dicho.

Por su parte, Lastra ha mantenido un discurso moderado y ha rechazado "incomodarse" ante la posibilidad de que "por razones de edad" quienes son más mayores que Piernavieja --el diputado más joven del parlamento--, carezcan de una visión de futuro sobre la movilidad.

"No voy a ir de moderno a estas alturas, pero tengo una razonable confianza en la capacidad técnica del equipo, son muy buenos, saben lo que tienen entre manos y estamos en condiciones de llevar a cabo un proyecto político de futuro", ha dicho, para afirmar después que este debe ser también un proyecto "de presente".

Ya en el debate de la movilidad, Piernavieja ha instado al Gobierno a incluir en el plan y el proyecto de ley nuevas modalidades de transporte, como los vehículos eléctricos, los transportes micrologísticos de última milla o la bicicleta. La ley de movilidad propuesta es, a su juicio, "profundamente necesaria, pero profundamente chapucera", ha criticado, incidiendo en que el documento hace referencia más veces al transporte en helicóptero que en bicicleta.

Por su parte Fernando Lastra se ha comprometido a "ponerse al día" para tener toda la información a su alcance tras reconocer que tiene un "conocimiento limitado" en algunos aspectos al haber tomado posesión ayer. "Me pondré al día y me ocuparé de darles las explicaciones que me pidan y las respuestas políticas que tenga que dar", ha dicho.

Preguntado también por Piernavieja sobre la situación de Sogepsa y su auditoría, Lastra se ha comprometido a estudiar la información, hacer un plan de viabilidad para la empresa y llevar al parlamento una norma "si hay acuerdo", para resolver su situación y hacerla "enteramente pública". "Mi opción es defender Sogepsa como un instrumento útil", ha afirmado