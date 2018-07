Podemos Asturies pide a sus diputados en el Congreso que voten contra la ley de Cambio Climático de Unidos Podemos

Publicado 20/07/2018 9:37:00 CET

Podemos Asturies ha pedido a sus diputados en el Congreso, Sofía Castañón y Segundo González, que voten en contra de la ley de Cambio Climático y Transición Energética propuesta por Unidos Podemos, al entender que no es "buena ni aceptable" al "destruir empleo en Asturias sin ofrecer previamente alternativas reales y tangibles".

Así han rechazado la propuesta de Unidos Podemos en favor de una transición "justa y progresiva" en Asturias. En un comunicado remitido a los medios, Podemos ha afirmado que no aceptarán "una iniciativa que en su desarrollo no ha contado con Asturies, en general, ni con las comarcas afectadas, en particular".

"No podemos admitir que se plantee una propuesta de transición energética sin impulsar previamente un diálogo con y dentro de las comarcas afectadas", han asegurado.

Por ello, han pedido "ir más allá de reunir un compendio de medidas planteadas por expertos en la materia, partidos políticos o legisladores", porque "quienes han soportado durante décadas las cargas y las consecuencias de ser el pulmón energético de España tienen que sentirse escuchados e involucrados, desde el principio, en las propuestas sobre el futuro".

Han criticado además que el texto presentado no condicione la fecha de cierre de las centrales térmicas a la articulación con anterioridad de alternativas en las comarcas afectadas ni incluya detalle ni memoria económica alguna sobre los planes de reactivación y transición justa.

"Sólo se puede llevar a cabo un proceso de transición energética si previamente se han desarrollado alternativas de empleo con la misma calidad y en las mismas comarcas que se van a ver afectadas por este cambio de modelo energético", han insistido.