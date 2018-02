El PP afirma que los defensores de la cooficialidad "pretenden establecerla despacito y por la puerta de atrás"

Publicado 28/02/2018 15:33:11 CET

OVIEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha manifestado que los defensores de la cooficialidad del asturiano "pretenden establecerla despacito y por la puerta de atrás para que no se hable", pero el PP no cambiará sus planteamientos porque "el asturiano no forma parte de la genética propia de la inmensa mayoría de los asturianos".

Fernández ha realizado estas manifestaciones en Candás en el marco de la campaña que la dirigente 'popular' realiza todos los miércoles 'Mayoría en Asturias: los miércoles, carretera' en los que visita una localidad asturiana.

Sobre la Llingüa asturiana, la presidenta del PP de Asturias ha acusado al PSOE de abrir el debate de la cooficialidad tras su último congreso en Asturias "en la que IU ha visto colmada una de sus pretensiones".

Fernández señala que hay partidos que han tildado al PP de radical por oponerse a la cooficialidad pero les responde que "el PP no es radical sino que defiende con claridad sus posiciones" y afirma que su partido le contará a los asturianos cómo les cambiaría la vida con la oficialidad del asturiano en el ámbito familiar, educativo, formativo, en sanidad, en justicia..."