El PP que la alcaldesa comparezca en el próximo Pleno para que de explicaciones sobre el caso 'Enredadera'

El portavoz del Grupo municipal del PP, Pablo González, ha registradoeste martes la solicitud de comparecencia de la alcaldesa Carmen Moriyón en el Pleno ordinario del mes de septiembre con objeto de que dé explicaciones sobre el denominado 'Caso Enredadera'.

Desde el PP argumentan esta decisión en el hecho de que, en su opinión, en el Pleno extraordinario celebrado por este motivo el pasado día 16, "no sacaron nada en claro porque el equipo de Gobierno no concretó nada, no dio ninguna explicación".

Así, señala que además de solicitar la comparecencia de la regidora en la comisión no permanente de investigación que el Pleno aprobó a propuesta del PP, piden ahora al comparecencia en el Pleno para aclarar de una vez por todas cualquier sombra de corrupción sobre el Consistorio.

El popular explica que esta comparecencia tendrá "unas reglas de juego distintas que evitarán que la alcaldesa "se escabulla y se esconda tras sus concejales" y la obligarán a contestar "a una batería de preguntas concretas".

"Es una comparecencia como marca el reglamento donde nosotros, como Partido Popular, la haremos comparecer y tendrá que contestarnos, ya hemos visto que la autocomparecencia de hace un par de semanas no sirvió para nada", agregó el popular.

Ha añadido que "la intuición nos hace pensar que en este caso de corrupción se esconde mucho más de lo que está a simple vista, y que sólo se está conociendo la punta del iceberg".