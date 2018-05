El PSOE considera una "simpleza" el uso de símbolos como la bandera por parte del PP y Ciudadanos

Publicado 21/05/2018 14:00:48 CET

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Junta General del Principado, Marcelino Marcos Líndez, ha calificado este lunes de "simpleza" el uso de símbolos como la bandera de España por parte de algunas formaciones políticas, como el PP cuyos líderes en Asturias participaron este sábado en una jura de bandera civil en Cudillero, y como Ciudadanos en el acto que organizó la formación de Albert Rivera en Madrid para presentar su plataforma 'España ciudadana'.

Tras la Junta de Portavoces, el diputado socialista ha criticado la utilización "fría" de la bandera para representar el carácter de ·españolidad" cuando, entiende, debería emplearse ese "orgullo de país" en un sentido más amplio desde las instituciones para garantizar derechos como educación, sanidad o vivienda.

Para el parlamentario del PSOE no se puede despreciar la existencia de la realidad compleja y con diversidad de problemas en el país, añadiendo que quien no ve eso es "miope". "No nos van a encontrar en esa simpleza", ha dicho.

El portavoz de IU en la Cámara autonómica, Gaspar Llamazares, ve un "evidente" uso de los símbolos por parte de partidos de derechas, aunque se pregunta por qué la identificación con la unidad del país se hace desde la derecha y no con fuerzas de izquierdas "que defiendan no solo la unidad política sino también la unidad social". "Algo tendremos que rectificar también", propone.

Por su parte, la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, ha defendido su presencia en la jura de bandera civil de Cudillero argumentando que se trata de un "símbolo de unidad" que hay que reivindicar "más que nunca con el problema del separatismo" de Cataluña. "Si alguien quiere ver manipulación electoral tiene un serio problema", ha apuntado.

Desde Ciudadanos, su portavoz parlamentario, Nicanor García, ha argumentado que la formación utiliza "la bandera constitucional para reivindicar la 'España ciudadana'" frente al movimiento "anticonstitucional" que se vive en Cataluña. "Estamos orgullosos de ser españoles y de defenderlo", ha remarcado, añadiendo que debería ser algo "normal" como ocurre en "cualquier" país de Europa.