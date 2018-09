El inicio de curso "ha sido satisfactorio en líneas generales" en C-LM, según Felpeto

Actualizado 20/09/2018 18:19:38 CET

Adelanta la publicación de una orden de organización y funcionamiento de escuelas infantiles durante este curso

TOLEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El inicio del curso escolar 2018/2019 en Castilla-La Mancha "ha sido satisfactorio en líneas generales" aunque se han registrado incidencias "mínimas" y las "dificultades propias del comienzo de curso", a las que se están buscando soluciones, según ha señalado este jueves el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto.

Durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales para dar cuenta de cómo ha transcurrido este año el inicio del curso, Felpeto ha admitido que habiendo "muchas cosas mejorables", la comunidad educativa ha valorado este como un comienzo que ha empezado "con normalidad" pese a algunas incidencias, a las que ni les ha restado importancia ni dedicación, ha subrayado.

Dicho esto, ha recordado que entre los objetivos del Ejecutivo para este curso figura la apuesta por la innovación educativa, la mejora del empleo del profesorado y garantizar una educación "inclusiva y equitativa". Además, ha comentado, hay más ayudas a comedores escolares, 66.161 ayudas para libros de texto para alumnos de Primaria y Secundaria, 130 profesores más que el curso pasado y más de mil rutas de transporte escolar.

Felpeto, que ha hablado del proyecto 'Carmenta', del plan actual de infraestructuras en centros y del que vendrá en 2019-2023, ha adelantado durante su intervención la publicación de una orden de organización y funcionamiento de escuelas infantiles durante este curso --hasta ahora se regulaban mediante instrucciones--, conscientes de la necesidad de revisión de la Relación de Puestos de Trabajo de dichas escuelas y de que esta sea "adecuada y acorde a las necesidades de esos centros".

Al respecto, el titular de Educación ha admitido también que se avanzará en la formación del personal de las escuelas infantiles, de tal manera que "se les incluirá" en el plan de formación de este curso, convencido de que "hay mucho por hacer en este sentido". Igualmente, y contrariamente a lo que ha leído en redes sociales sobre la eliminación de las ayudas a las escuelas infantiles, Felpeto ha explicado que "se van a convocar la próxima semana" para ayuntamientos y entidades.

El consejero ha reconocido que aunque no han encontrado el "modelo ideal" educativo --"como no lo acabamos de encontrar en este país", ha puntualizado--, sí están haciendo el "esfuerzo de escuchar a todos", por lo que ha pedido a la oposición que no juegue en el ámbito educativo "con términos ambiguos", especialmente cuando hablan de profesorado.

En este sentido, y ante las críticas del PP, que ha cuestionado una mejora de la educación bajo gobierno socialista, ha lamentado que con estas manifestaciones se les "niega el pan y la sal". "Si por mejorar la educación no se entiende el incremento de profesores progresivo, la mejora de las ratios progresiva y la mejora de los recursos de un plan de infraestructuras, es difícil que nos pongamos de acuerdo", ha subrayado.

PODEMOS A FELPETO: TIENE LA LÍNEA MARCADA

La diputada de Podemos María Díaz ha destacado que el inicio de curso ha sido "mucho mejor" que el anterior, achacando esta mejora a que su partido se ha puesto de acuerdo con la Consejería, y poniendo en valor que Felpeto "tiene la línea marcada" aunque a veces "se despista un poquillo".

El modelo que tiene "claro" la formación morada, según Díaz, defiende un modelo de "educación pública, universal, de calidad y laica", por lo que ha pedido al consejero de Educación que no se despiste si comparte este modelo con ellos.

Ha mencionado algunos aspectos en los que se tiene como avanzar como los barracones, que aún quedan "muchos"; un plan de educación infantil de 0 a 3 años para ampliar la red de escuelas; la decisión de la segunda hora de religión en Primaria para dedicarlo a otras materias; la carga lectiva de docentes o la "inestabilidad" en los contratos de algunos docentes interinos.

"La gestión de inicio de curso ha sido mucho mejor que la del pasado, era difícil volver a hacerlo tan mal, era muy difícil. Ha aplicado algunas medidas que visibilizan cierta mejoría, algunas cosas buenas están pasando. Aunque en alguna hemos tenido que ir tirando de ustedes", ha afirmado la diputada de Podemos.

De su lado, el diputado socialista Fausto Marín ha dado la enhorabuena al consejero y a su equipo por que se están revirtiendo "todos los derechos" que el PP cercenó. "Atrás quedaron los despidos, el aumento de horarios y las ratios, la erradicacion de las ayudas para los servicios educativos y los recortazos", ha afirmado.

Ha acusado al PP de generar alarma y le ha aconsejado que ahora que van a cambiar "de cara", cambien "el mensaje", considerando que "estaría bien" que "hicieran un examen de conciencia". "Ustedes echaron de los comedores a mas de la mitad de los comensales, los números para ustedes son más importantes que las personas".

Después de repasar los logros de la Consejería de Educación, Marín ha ensalzado que "ahora en los centros se respira aire fresco y no el aire viciado y de miedo" que el PP trató "de irradiar en toda la comunidad educativa".

PP: ES EL ÚLTIMO INICIO DE CURSO DEL PSOE

Del lado de los 'populares', la diputada Claudia Alonso ha vaticinado que será "el último debate del inicio de curso escolar de los socialistas", por lo que ha lanzado una pregunta a la Cámara: "¿Ha merecido la pena que Podemos pusiera a Emiliano García-Page como presidente? ¿Ha mejorado la educación en Castilla-La Mancha?".

A su juicio, "no ha servido para nada su gestión, salvo para tratar de dividir, para implantar un sesgo dogmático y de adoctrinamiento político permanente y para que algunos se coloquen", al tiempo que ha señalado que a Felpeto le quedan sus seis últimos meses de curso y "no ha cumplido sus compromisos".

Asimismo, se ha quejado de que "no ha habido ni un solo curso" que Castilla-La Mancha "no haya sido vergüenza nacional" y ha mencionado algunos ejemplos, a su juicio, "por ser los pioneros en tratar de imponer una cuestión ideológica sectaria y abrir camino a Sánchez en la educación concertada".