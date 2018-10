Núñez arranca la campaña de recogida de avales en Cuenca prometiendo un PP "donde sumen todos"

Publicado 11/09/2018 11:27:49 CET

CUENCA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El candidato a presidir el Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha arrancado este martes su campaña de recogidas de avales en la provincia de Cuenca prometiendo un proyecto político de unión "donde caben todos y donde todos sumemos".

Núñez ha ofrecido una rueda de prensa en la sede del PP en la capital conquense acompañado por el presidente provincial del PP, Benjamín Prieto, y el alcalde de la capital, Ángel Mariscal, que han mostrado su total apoyo a la candidatura de Núñez y le han pedido "que nunca olvide esta tierra que tantas inversiones e iniciativas necesita".

El actual presidente del Partido Popular de Albacete, diputado regional y alcalde de Almansa ha destacado que es presidente de esta región va "a recuperar la presencia y el protagonismo de Cuenca tras el desprecio, abandono, y maltrato constante que ha sufrido por parte del Gobierno García-Page y Podemos".

Asimismo, ha asegurado que "el espíritu que invadió al partido entre 2009 y 2011 con la llegada de Cospedal se va a recuperar", de cara a las próximas elecciones autonómicas. "Esta región no puede estar ni un minuto más bajo el Gobierno de Page y Podemos", ha puntualizado.

Núñez ha indicado que su propuesta se basará en el "compromiso, la ilusión y mucho trabajo". "Cada afiliado, militante, alcalde o Junta Local son imprescindibles y todo el mundo tiene su sitio en mi proyecto", ha recalcado.

"He tenido la inmensa fortuna de haber sido presidente de Nuevas Generaciones y de ser el alcalde de Almansa, un pueblo donde la mayoría socialista del PSOE se sucedía año tras año tras la Democracia y hemos conseguido que esa mayoría absoluta sea ahora del PP, y eso es lo que queremos hacer en el resto de Castilla-La Mancha", ha dicho.

Sobre Cuenca, ha prometido que si alcanza la Presidencia "esta provincia recuperará la presencia en el programa de inversiones regional y las necesidades que Page le está negando". A lo que ha añadido que "la Junta ha propuesto inversiones y hechos que jamás van a llegar, está engañando a los conquenses".

En este sentido, ha reiterado su firme intención "de presidir este partido de la mano del PP de Cuenca", una provincia con la que tiene grandes vínculos y donde ha recibido, según ha dicho, el apoyo de decenas de alcaldes y cargos públicos.

OTROS CANDIDATOS

A preguntas de los periodistas, también se ha referido a sus posibles rivales en la carrera hacia la presidencia del PP castellano-manchego, como Antonio Román, Rosa Romero o Carlos Velázquez. "Para mí no son rivales, sino compañeros y hay que afrontar con naturalidad el proceso de Primarias y sus reglas de juego".

"Me une una gran amistad con todos ellos y cualquiera es valiosísimo. Son muy capaces y necesarios para este partido y en mi proyecto los tres tienen su sitio. No me imagino un PP de Castilla-La Mancha sin ninguno de ellos", ha aclarado.

Asimismo, ha tenido unas palabras para la exvicepresidenta del Gobierno central Soraya Sáez de Santamaría tras anunciar su marcha de la vida de política. "Ha sido una grandísima dirigente política, brillante, pero hay que respetar y comprender las decisiones personales".

Por contra, ha querido contestar al secretario regional de Podemos, José Molina, que lo llamó 'hooligan'. "Viniendo de un señor que se ha acomodado en el sillón de la Junta y se ha dedicado a colocar a todos los que le seguían con grandes sueldos, es todo un piropo que le agradezco".

Este sábado 15 termina el plazo para que los precandidatos a presidir el PP presenten sus avales. El lunes 17 se proclamarán oficialmente a los candidatos y el 27 se votarán las candidaturas. El Congreso Extraordinario en el que se elegirá al nuevo líder de la formación está previsto para el 7 de octubre.