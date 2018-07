Plataforma contra ATC dice que la suspensión "es insuficiente"

Publicado 18/07/2018 13:15:40 CET

CUENCA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) ha señalado que la decisión del Gobierno central de suspender la tramitación del ATC "es insuficiente para acabar definitivamente con el proyecto".

Según ha informado la plataforma en un comunicado, "los terrenos no son los adecuados, como atestiguan los informes técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear y del Colegio de Geólogos", es por ello que para la plataforma, estos son argumentos suficientes "para dar el carpetazo definitivo al proyecto de forma inmediata".

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, debería, a juicio de la plataforma, denegar la "autorización previa o de ubicación", para así "impedir que un nuevo Gobierno salido de las urnas pueda reactiva el almacén nuclear en el pequeño pueblo conquense".

Los miembros de la plataforma "han pasado de la euforia, a primeras horas de la mañana, a la prudencia, al constatar que nada se ha decidido sobre las tres autorizaciones que precisa el ATC y que son competencia de Ribera".

El Ministerio para la Transición Ecológica ha ordenado al Consejo de Seguridad Nuclear suspender temporalmente la tramitación de la "autorización de construcción" del ATC. Pero "nada ha decidido", sobre la "autorización previa o de emplazamiento, cuyo expediente completo tiene la ministra encima de su mesa y que solo precisa de su firma para acabar definitivamente con el cementerio nuclear de Villar de Cañas", han manifestado desde la plataforma.

Para la plataforma, Ribera tiene "un argumento de peso" para cerrar el proyecto, el voto particular de Cristina Narbona contra el informe favorable al ATC, cuando era consejera del Consejo de Seguridad Nuclear. Este texto, "se podría utilizar para una orden ministerial que diera el carpetazo definitivo al almacén radiactivo".

"SE PUEDEN CAMBIAR LAS COSAS"

Para la portavoz de la plataforma, María Andrés, "la ciudadanía movilizada ha dado un paso más hacia la paralización definitiva del cementerio nuclear de Villar de Cañas, demostrando que se pueden cambiar las cosas cuando la población lucha de forma unida".

Por ello ha dicho que están "satisfechos, pero este anuncio no es suficiente, toca seguir peleando y exigiendo a la ministra que, después de más de seis años y medio, acabe definitivamente con este proyecto que no queremos y que no va a ningún lado".