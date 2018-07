PSOE CLM dice que Hermoso tiene poco "nexo" con el partido porque no es alcalde desde 2013 y tampoco militante

Publicado 11/07/2018 13:55:33 CET

Los socialistas de Puertollano reiteran su compromiso "claro de máxima exigencia de honestidad a todos los cargos públicos del PSOE" Fernández dice que a la corrupción hay que combatirla y no taparla como ha hecho el PP durante tantos años"

TOLEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Esteban, ha asegurado, sobre la operación por las presuntas irregularidades cometidas en las obras del campo de fútbol de Puertollano (Ciudad Real) que se centrarían en la detención del exalcalde socialista Joaquín Hermoso, que éste ya tiene "poco nexo de unión" con el partido, puesto que dejó de ser alcalde en 2013 y abandonó también la militancia.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, Esteban ha afirmado que el partido no tiene más información de la que se ha hecho pública y ha pedido dejar que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) intervenga con "la transparencia suficiente".

"Que todas las irregularidades cometidas sean investigadas. Desde luego que la ley sea como tiene que ser", ha aseverado.

HONESTIDAD DE TODOS LOS CARGOS

Mientras, el PSOE de Puertollano, que ha manifestado su "total respeto y colaboración" con las actuaciones policiales y judiciales, ha coincidido en recordar que los hechos por los que se registra el Consistorio se refieren a actuaciones de 2011 y que Joaquín Hermoso no es alcalde desde 2013 ni tampoco militante del PSOE

"El PSOE de Puertollano quiere manifestar su rechazo absoluto a cualquier acto que pueda ser considerado como corrupción, y reiterar su compromiso claro e ineludible de máxima exigencia de honestidad a todos/as los/as cargos públicos del PSOE", ha indicado en un comunicado remitido a los medios, con motivo de la operación de la UDEF.

"Esperamos que la investigación se resuelva a la mayor brevedad posible y manifiesta que su objetivo seguirá centrado en trabajar a diario por mejorar la vida de los hombres y mujeres de Puertollano", han concluido los socialistas puertollanenses.

EL PSOE, "INTOLERANTE CON LA CORRUPCIÓN"

De su lado, la vicesecretaria General del PSOE provincial de Ciudad Real, Blanca Fernández, tras apuntar que la operación policial que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Puertollano es por unos hechos que ocurrieron en 2011, ha defendido que el PSOE "es intolerante con la corrupción".

Por ello, y según ha informado en nota de prensa el partido, ha considerado que las homologaciones que realiza el PP "están fuera de lugar y fuera de todo sentido común", porque la Ejecutiva Provincial del PSOE tiene claro que su política "es absolutamente incompatible con la corrupción, y con nada que se le parezca".

"Que caiga todo el peso de la ley contra quienes corrompan las instituciones", y sin prejuzgar la situación del señor Hermoso, ha incidido en que es "imprescindible la colaboración con la justicia".

"A la corrupción hay que combatirla y no taparla como ha hecho el PP durante tantos años", ha defendido Fernández, que ha señalado que desde las filas socialistas no se premia a los corruptos "ni con coche oficial, ni con secretaria, ni con despacho, ni con indemnizaciones en diferido que no eran tales sino la compra del silencio".