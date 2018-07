La campaña de la policía en Navidades se tradujo en Valladolid en un descenso del 30% de los hurtos

Actualizado 26/01/2015 13:18:50 CET

El dispositivo, desarrollado entre los días 17 de diciembre y 8 de enero, se saldó con la detención de 22 personas

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El día 17 de diciembre se puso en marcha El Operativo Policial 'omercio Seguro' puesto en marcha en Valladolid entre los días 17 de diciembre y 8 de enero, con el objeto de mejorar la prevención de hechos delictivos de los que son víctimas tanto los comerciantes como los clientes, se tradujo en la detención de veintidós personas y en un descenso del 30 por ciento en el número de hurtos.

Basado en el sistema de alerta temprana, que consiste en actuar antes de que el hecho se produzca, se ha conseguido, en algunas ocasiones evitar la comisión del hecho y en otras, localizar a su autor y denunciarlo ante el Juzgado de Guardia.

Junto a la veintena de detenidos y el descenso en los hurtos, el referido operativo concluyó igualmente con un recorte del 11,50 por ciento de robos en establecimientos comerciales y del 28,50 por ciento de los robos con violencia y/o intimidación, según informan fuentes policiales.

En una operación fueron detenidas dos mujeres que utilizando bolsos apantallados estaban hurtando productos alimenticios por diversos establecimientos. Fueron sorprendidas 'in fragantti' y en el registro del vehículo BMW Z3 que utilizaban fueron recuperados productos por valor de 1000 euros.

Igualmente, en otra actuación fue detenida una pareja que valiéndose de un potente imán neutralizaban las alarmas de las prendas de vestir. Tambien fueron detenidos 'in fragantti'.

En otras dos operaciones distintas fueron detenidas otras tres personas que provistos de alicates desmontaban las alarmas. Dos de estas, mujeres, actuaban en Vallsur, mientras que el tercero, un hombre, lo fue en un establecimiento de la Calle Santiago.

ATRACO A UNA FARMACIA CON PISTOLA

Los robos con intimidación perpetrados fueron tres, dos a establecimientos comerciales, utilizando el autor arma blanca, y el tercero a una farmacia con una supuesta arma de fuego.

La respuesta policial ha permitido la detención de dos de estos atracadores. Uno de ellos en el momento mismo en que abandonaba a la carrera el establecimiento comercial, que había atracado con cuchillo, siendo intervenida esta arma con la que intimidó a la cajera.

El segundo fue detenido tras las pesquisas realizadas a raíz del atraco a la farmacia, que permitieron su identificación y arresto en muy breve plazo de tiempo. En cuanto al tercer hecho, el asaltante ya ha sido identificado y se está a la espera de su detención.

En todas estas actuaciones ha sido fundamental la colaboración con los servicios de seguridad de los locales que, tras detectar la conducta anómala de los clientes, dieron aviso inmediato a los agentes de la policía nacional y facilitaron su identificación o detención, en su caso.

La rápida comunicación entre policía-comerciantes permitió sorprender 'in fraganti' a varios clientes que optaron por abonar el precio de los efectos que intentaban sustraer para evitar la denuncia y que, la mayoría de las veces, simplemente, al advertir la presencia de los agentes, desistieron de cometer ningún hecho delictivo.

DELEGADO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por su labor informativa y preventiva pieza fundamental en este Dispositivo es el Delegado de Participación Ciudadana, quien, manteniendo una relación permanente con los comerciantes ha efectuado dos alertas informando de la comisión de delitos en comunidades próximas así como el 'modus operandi' empleado en su perpetración, con el fin de que estas comunicaciones sirviesen para extremar la atención y diligencia en los negocios afectados de forma paralela al refuerzo de seguridad policial establecido en las inmediaciones de los mismos.

Como ejemplo mencionar el sector de la joyería, tan sensible, no ha sufrido ningún incidente, no se han cometido ni hurtos al descuido de piezas de valor ni robos con violencia contra los representantes del sector ni contra os responsables de estos negocios.