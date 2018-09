Cs, IU y Podemos se desmarcan del consenso sobre el documento de apoyo al Plan de Dinamización minero

Publicado 19/09/2018 16:30:44 CET

LEÓN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs), Izquierda Unida (IU) y Podemos se han desmarcado del consejo común para la elaboración de un documento de apoyo al Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros que ha contado con el visto bueno de demás partidos, sindicatos y empresarios presentes en el Comité de seguimiento del mismo.

En ese sentido, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que ha presidido la reunión del Comité de Seguimiento del Plan, ha señalado que han alcanzado un "alto grado de consenso" salvo la excepciones de esas tres fuerzas políticas que no han querido apoyarlo.

Del Olmo cree que "es un documento que había que firmarlo ya porque se teme que pueda haber un corte en la minería el 31 de diciembre de este año". Por eso, elaboran este escrito para pedirle al Gobierno de España que "luchen porque las minas sobrevivan y que flexibilicen lo que haga falta las devoluciones de las ayudas de la Unión Europea".

La consejera también ha pedido al Gobierno que pongan requisitos para que no se puedan cerrar las térmicas, puesto que "sólo se pueden cerrar por un motivo de garantía de abastecimiento".

Un cierre que, a juicio de Del Olmo, "sería un drama porque dejaría un hueco en el empleo de Castilla y León muy difícil de cubrir con otras actividades". Por ello, ha reiterado al Gobierno "que defienda los intereses de la minería en Bruselas".

Por su parte, el procurador de Podemos por Palencia Ricardo López ha explicado que no han apoyado el documento propuesto por la Junta porque "llega cuatro meses tarde". Además, cree que "no es documento que garantiza la continuidad ni defiende a los trabajadores de la minería en Castilla y León porque no ha previsto adaptarse a la normativa ambiental europea vigente desde 2010".

Por otro lado, el procurador de Cs por León Manuel Mitadiel ha indicado que se han abstenido de firmar el documento al considerarlo "insuficiente" porque "solamente se centra en la pervivencia del carbón de las térmicas". En ese sentido, ha argumentado desde Cs creen "que hay que luchar al mismo nivel en el que se exijan medidas de compensación y planes de industrialización para las comarcas mineras".