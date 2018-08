La música femenina será explorada en la nueva edición del festival Abvlensis

Publicado 20/08/2018 17:59:47 CET

Con Tomás Luis de Victoria presente, el Festival Internacional de Música Abvlensis estará dedicado, en la próxima edición, a las voces femeninas, desde la Edad Media hasta el siglo XXI, bajo el título de 'Silva de sirenas'.

En su séptima edición tendrá lugar del 23 al 28 de agosto, y debe su título a una colección de música publicada en 1547 por Enríquez de Valderrábano, por eso será "un homenaje al mito de las mujeres pájaro, las que con la belleza de su canto hechizaban a la tripulación de Odiseo", según han explicado sus organizadores en la presentación celebrada este lunes en Ávila.

El festival comienza el jueves con un 'Preambulum', un coloquio dedicado al grupo residente, Tiburtina Ensemble, con sede en Praga.

Esta formación protagonizará el viernes el concierto y ofrecerá las clases magistrales, mientras que el día 25 estará dedicado al proyecto 'Emergentes', con dos de los coros que participaron en las clases de 2017, como son Gadea Ensemble, formado por mujeres de distintos lugares de España, y el coro de cámara Salix Cantor, que ofrecerá el concierto 'El canto de Pentesilea'.

Para el sábado está prevista la actuación de Laura Puerto con 'Salve, Gracia Baptista', para dar paso el domingo a Gabrielli Consort, uno de los grandes grupos especializados dedicados al Barroco y del Renacimiento e importantes impulsores de la obra del polifonista abulense Tomás Luis de Victoria, que ofrecerán el concierto 'Of a Rose is all my song'.

El festival se cerrará el lunes 28 con el 'Epílogo', titulado 'El banquete de Melpómene'.