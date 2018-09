El PP solicita la "inmediata" licitación del tramo de la A-66 entre Benavente y León

Publicado 20/09/2018 17:39:50 CET

ZAMORA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha solicitado en el Congreso de los Diputados la "inmediata" licitación del tramo que transcurre entre la localidad zamorana de Benavente y León, dentro de la A-66.

El diputado del Partido Popular por la provincia de Zamora, José María Barrios Tejero, ha manifestado este jueves en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados que si este tramo puede licitarse ya "es porque un gobierno del Partido Popular ha hecho el proyecto y dejó resueltos todos los trámites administrativos para que estuviera ya adjudicada".

Barrios ha realizado estas declaraciones en el transcurso del debate de una Proposición No de Ley presentada por los socialistas en torno al tramo de la A-66 desde Benavente a León, que ha contado con el apoyo de los diputados del Partido Popular.

"Es cierto que la vía está mal por lo que apoyamos la proposición, pero esto no autoriza al Partido Socialista ni a nadie a mentir, porque si el tramo que transcurre en la provincia de León se está ejecutando es porque un gobierno del Partido Popular lo dejó adjudicado y gracias a unos presupuestos que los socialistas votaron en contra, y si el tramo de Zamora puede licitarse ya mismo también es porque un gobierno del PP ha hecho el proyecto y todos los trámites administrativos para que estuviera ya adjudicada", ha especificado.

Del mismo modo, ha acusado al Gobierno socialista de no querer adjudicar las obras del tramo zamorano "a propósito" y ha recordado que tanto el Ministro de Fomento como el subdelegado del Gobierno "han mentido a los zamoranos de forma descarada y han llegado a decir que no había nada hecho ni siquiera el proyecto, cuando se ha demostrado ya que el proyecto está redactado y solo pendiente de la licitación de las obras", ha recordado.

Por ese motivo, José María Barrios ha pedido su "inmediata y urgente" licitación, y ha acusado al Gobierno Socialista y a sus representantes de "poner en peligro la seguridad de los ciudadanos por un interés meramente partidista".

"Se puede entender que no se licite una obra por falta de presupuesto o por problemas técnicos, pero ustedes no la licitan porque si lo hubieran hecho en el mes de junio, que es cuando estaba previsto licitarla, no podían colgarse la medalla ni anotarse el tanto, porque todo el mundo iba a saber que si la licitaban nada más llegar al Gobierno es porque el Partido Popular lo había dejado todo preparado", ha subrayado.

Finalmente, Barrios ha pedido a los socialistas que dejen de presentar proposiciones no de ley, "dejen de dar ruedas de prensa y liciten la obra de una vez porque está sobradamente demostrado que el gobierno del Partido Popular que presidía Mariano Rajoy y el Ministerio de Fomento que dirigía Iñigo de la Serna dejaron los deberes bien hechos", ha finalizado.