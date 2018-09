Sáez Aguado pide "recapacitar" a Simecal ante su "soledad" para buscar una solución "legal" a los médicos interinos

Publicado 21/09/2018 14:17:26 CET

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha pedido al Sindicato Médico de Castilla y León (Simecal) que "recapacite" ante la "soledad" en la que se encuentra con la convocatoria de una nueva huelga entre los médicos interinos de Atención Primaria para buscar soluciones "legales" a su problema.

Sáez Aguado, quien ha visitado los talleres de la XVII Jornada Científica y de Convivencia 2018' de la Asociación de Ataxias de Castilla y León, se ha expresado así ante la convocatoria de una nueva huelga por parte de Simecal todos los lunes hasta mayo de 2019 para pedir la consolidación de sus puestos de trabajo.

El consejero ha recordado que este grupo de médicos ya ejerció este derecho en agosto con "muy baja" incidencia, ya que cuando se desconvocó el seguimiento era del 7 por ciento, se ofreció una serie de soluciones para garantizar la estabilidad en el empleo y se aseguró que dispondrían "ocurra lo que ocurra" de un puesto de trabajo.

Sin embargo, ha aclarado que no comparten la idea de que puedan acceder a la Función Pública "por un procedimiento que no es legal", que no comparte ningún sindicato ni grupo parlamentario.

Por ello, ha cuestionado si esa "soledad" en cuanto a la hora de plantear la solución debería hacer "recapacitar" a los que promueven esta convocatoria.

Sáez Aguado ha afirmado que están en disposición de encontrar "soluciones legales" y para ello han mantenido reuniones con ellos, con el fin de buscar la estabilidad en el empleo en condiciones "de igualdad" con el resto de profesionales.

Ante esta situación, ha hecho una llamada a la "sensatez" porque "hay soluciones" para la estabilidad pero "tienen que ser legales", como considera el Gobierno pero también todos los sindicatos representativos y los grupos parlamentarios, una "coincidencia poco habitual" pero que a su juicio pone de manifiesto que no pueden "traspasar esos límites de la legalidad", por lo que ha insistido en su petición de "sensatez y reflexión" de quienes hacen este tipo de planteamientos.