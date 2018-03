Comienza la manifestación en Barcelona en defensa del modelo de escuela catalana

Publicado 17/03/2018 17:26:30 CET

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La manifestación convocada por la plataforma Somescola en defensa del modelo de escuela catalana ha comenzado pasadas las 17 horas de este sábado bajo la lluvia en la Ronda Sant Pere de Barcelona.

La convocatoria, bajo la pancarta 'L'escola catalana, democràtica i cohesionada no té por', cuenta con el apoyo de la mayoría de la comunidad educativa, se ha iniciado con cánticos 'La escola catalana, no es toca' y 'No tenim por' y acabará en la Estació del Nord.

Entre los asistentes a la manifestación figuran el presidente del Parlament, Roger Torrent; la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau; los vicepresidentes de ANC y Òmnium, Agustí Alcoberro y Marcel Mauri; y diputados como Eduard Pujol (JxCat) y Ester Niubó (PSC), entre otros.