La CUP concurrirá a los comicios en solitario y se conjura con la "República social"

Publicado 12/11/2017 19:35:03 CET

Se presenta frente al independentismo que no tiene "claro como asaltar el poder" y a los 'comuns'

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP Anna Gabriel y la portavoz del Secretariat Nacional, Núria Gibert, han clausurado este domingo la Asamblea Nacional Extraordinaria en que la formación ha decidido ir en solitario a las elecciones conjurándose con la construcción de la "República social".

Así lo ha expresado Gabriel en el mitin de final de la asamblea en el que han recordado que han decidido presentarse a las elecciones que reconocen como "ilegitimas e impuestas" por el Estado en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Gibert ha recordado que se presentan junto a las entidades agrupadas en la Crida Constituent (CC) como ya hicieron en los pasados comicios del 27 de septiembre de 2015 porque "la unidad popular siempre ha sido la columna vertebral" de la CUP.

Ha aclarado que su candidatura será rupturista y ha advertido de que quieren recorrer el camino de la mano de todos aquellos "que reconocen los resultados del 1-O y quieren hacerlos efectivos, y los que no quieren posponer la agenda social ni un minuto más".

En ese sentido, Gabriel ha lanzado dos mensajes: el primero a los 'comuns' y el segundo a los partidos que han gobernado la Generalitat y que consideran que no han sido capaces de hacer efectiva la independencia de Catalunya tras el 1 de octubre.

"Nuestra voz será clave ante los que se llaman soberanistas pero que no han tenido problema en decir 'Ni DUI ni 155'. ¿Cómo se puede equiparar la represión de un Estado autoritario y fascista con la voluntad de hacer efectivo el resultado de un referéndum?", ha reprochado a la formación impulsada por Ada Colau y Xavier Domènech.

También considera que serán claves para discutir y trabajar frente a "un independentismo que no tenía claro cómo se asaltaba el poder", han dicho en referencia a PDeCAT y ERC, que consideran que no tenían preparadas las estructuras y las estrategias necesarias para hacer efectivo el resultado del 1-O.

LA CUP-CC EN SOLITARIO

La Asamblea de la CUP ha decidido este domingo con el 91,63% de los votos presentarse a las elecciones "ilegítimas" del 21-D en la votación que ha realizado en el cónclave en Granollers (Barcelona) en el que han participado 1.207 militantes y miembros de la Crida Constituent (el paraguas que engloba las plataformas afines a la formación) y también ha acordado que concurrirá en solitario.

Según han explicado fuentes de la CUP a Europa Press, los militantes han votado en una sola papeleta todas las opciones divididas en dos bloques: el primero respondiendo 'sí' o 'no' a la pregunta '¿Estás a favor de presentar una candidatura a las elecciones del 21 de diciembre?' y el segundo con los otros tres escenarios.

Un 91,63% ha votado 'sí' a presentarse, el 7,83% ha votado 'no' y se han registrado un 0,36% de votos blancos y un 0,18% votos nulos.

En el segundo bloque, se sometían a votación tres escenarios y se ha impuesto con un 64,05% de los apoyos el que plantea que la CUP 'lidere una candidatura lo más amplia posible, claramente rupturista, independentista y de izquierdas'; es decir presentarse en solitario como CUP-CC.

No ha prosperado la opción que proponía presentarse en un frente con partidos de la izquierda catalana --que ha recibido un 21,72% de los apoyos-- ni tampoco el que planteaba no presentarse pero dar apoyo a "una lista ciudadana de país, sin políticos destinada a ganar en votos y escaños" que no formara un Govern y que provocara elecciones constituyentes en tres meses; una opción que ha recibido un 12,59% de los sufragios.

Ahora, corresponde a las asambleas territoriales presentar a los candidatos que compondrán en la lista electoral de la CUP-CC y fuentes de la formación han explicado a Europa Press que muchos de los que componían el equipo de diputados en la legislatura pasada no repetirán.