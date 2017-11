Iceta dice que si BComú rompe con el PSC "será muy difícil" un acuerdo con los 'comuns'

Actualizado 10/11/2017 10:35:05 CET

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Icetta, ha advertido este viernes a BComú de que si rompe su pacto de Gobierno en Barcelona con los socialistas "será muy difícil" llegar a un acuerdo con los 'comuns' para un hipotético pacto que los lleve a la Generalitat.

"La ruptura de ese acuerdo tendrá consecuencias mucho más allá de la ciudad", ha asegurado en una entrevista de Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que el pacto que sellaron la alcaldesa, Ada Colau, y el socialista Jaume Collboni descartaba las cuestiones que sobrepasaban el ámbito municipal --las bases de BComú decidirán sobre el acuerdo tras el aval del PSC a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya--.

Iceta no ve motivos para liquidar el acuerdo y ha pedido a los miembros de BComú que voten en contra en la consulta, y ha criticado que Colau no se posicione públicamente sobre ello: "No me parece de recibo ni que esté a la altura de lo que se espera de una alcaldesa".

Preguntado sobre otro municipio, Gimenells i el Pla de la Font (Lleida), cuyo alcalde ha dejado el PSC y concurrirá en la lista del PP a las elecciones del 21 de diciembre por su rechazo a la incorporación de Units per Avançar --formado por miembros de la extinta Unió-- a la candidatura socialista a la Generalitat, ha valorado: "Me parece muy raro en 24 horas irse de un partido e irse a otro".

"Se va con los nacionalistas del PP. Ha elegido entre los dos nacionalismos", ha añadido, ya que el edil, Dante Pérez, reprochó a los socialistas sumar a exmiembros de Unió, a quienes tildó de nacionalistas.

Iceta ha anunciado que su candidatura incorporará algún nuevo fichaje, aunque "no tan sonado" como el de Ramon Espadaler (Units per Avançar), y ha explicado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participará en tres o cuatro actos de campaña.

FORCADELL Y LA MESA DEL PARLAMENT

Ha considerado "más proporcionadas" las medidas de prisión preventiva eludible con fianza dictadas el jueves por el Tribunal Supremo a la presidenta del Parlament en funciones, Carme Forcadell, y el resto de miembros de la Mesa de la Cámara de JxSí --Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet--, que las que decidió la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela sobre los consellers cesados.

Ha celebrado que en sus comparecencias negaran el valor jurídico de la declaración de independencia y acataran la disolución del Parlament, algo que demuestra "que la vía unilateral e ilegal está condenada al fracaso", según él.

"Lástima que se haya tenido que llegar a un punto como este", ha lamentado, para que el independentismo renuncie a la unilateralidad.