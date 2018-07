Torra ve "muy mala noticia" la decisión del TC y espera a ver si hay diferencias con el gobierno del PP

Actualizado 17/07/2018 18:21:21 CET

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha considerado una "muy mala noticia" que el Tribunal Constitucional (TC) haya suspendido la moción independentista aprobada por el Parlament y ha asegurado que espera ver si el nuevo Gobierno ofrece un nuevo escenario a cuando estaba en el ejecutivo el PP.

En la rueda prensa tras recibir en el Palau de la Generalitat al presidente de Flandes, Geert Bourgeois, Torra ha expresado que estarán atentos en las próximas semanas de si el Estado "ofrece la posibilidad de estar ante un nuevo escenario o el mismo que cuando gobernaba el PP".

"Iremos tomando nota de todo lo que va pasando", ha insistido después de que este martes el Pleno del TC haya decidido por unanimidad admitir el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la moción aprobada el pasado 5 de julio por el Parlament.

Sobre si valora positivamente que en esta ocasión no haya advertimientos personales sobre responsabilidades penales, ha dicho: "Valorar que no hay advertimientos como algo positivo es como valorar que no se ha acercado a los presos, solo faltaría, lo que ha pasado hasta ahora es absolutamente increible".

Ha considerado que lo único que para él sería positivo es que se desestimara el recurso, y ha aprovechado para volver a reclamar la libertad inmediata de los políticos presos, ya que no es suficiente el acercamiento.